"Боялась сполохати щастя": мати хлопця вбитої в США Ірини Заруцької поділилася спогадами

Юлія, мати Станіслава Нікулиці, який зустрічався із Іриною Заруцькою, розповіла, що вони жили разом та офіційно були прописані в одній оселі.

За словами жінки, Заруцька була надзвичайно талановитою, а коли малювала картини то як власний підпис, додавала на них грибочки. Саме тому її хлопець Стас прикрасив надгробок Ірини наліпками з грибами. І додав зображення гриба до свого профілю в Instagram. "Це не має жодного стосунку до наркотичних асоціацій: Іра навіть міцного алкоголю не вживала", — розповіла Юлія "Суспільному".

Юлія розповідає, що найщасливішим періодом у житті Іри став рік, проведений зі Стасом.

Ірина Заруцька Фото: Соцсети

"Іра навіть боялася комусь зізнатися, наскільки вона щаслива, аби не "сполохати" це відчуття. На жаль, їхнє щастя трагічно обірвалося", — сказала Юлія.

Американські медіа вже зверталися до Стаса по коментарі, однак він утримується від будь-яких висловлювань до початку суду, який запланований на 19 вересня.

До цього хлопець Ірини у своїх Instagram-історіях поширював пости з критикою магістратки Терези Стокс. Відомо, що саме вона звільнила підозрюваного вбивцю Заруцької Декарлоса Брауна.

Для захисту вбивці навіть збирали донати на адвоката. Після того, як про це стало відомо, суспільство та медіа різко розкритикували таку ініціативу, і платформу для збору коштів заблокували. До блокування встигли зібрати близько 40 тисяч доларів.

За даними поліції, підозрюваний нібито пов’язаний із місцевою мафією, тому з міркувань безпеки хлопцю та родині Ірини порадили наразі не робити публічних заяв. Нині Браун проходить психіатричну експертизу.

Також, Юлія розповіла, що Ірина Заруцька тісно спілкувалася з батьком, який залишився у Києві. Вона підтримувала його й була дуже прив’язана до родини.

Дядя Заруцької, який мешкає у США, розповів, що дівчина настільки добре почувалась у США, що її родина вирішила поховати її саме у Америці, попри те, що Держдеп пропонував оплатити всі витрати на доставку її тіла в Україну. Він також розповів, що першою роботою Ірини в США став будинок для людей похилого віку. Після її смерті понад 100 людей з цього будинку приїхали на її похорон.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

Ірину Заруцьку вбили 22 серпня у вагоні трамваю в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

Вбивство Ірини Заруцької

23-річну Ірину Заруцьку вбив 34-річний Декарлос Браун. Момент вбивства потрапив на камери спостереження і інцидент набув розголосу після того, як з'ясувалось, що це не перший напад Брауна і він неодноразово сидів у в'язниці.

Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив убивства залишається невідомим, розслідування триває. Сам Декарлос Браун заявив своїй сестрі, що Ірина нібито "читала його думки".

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Дераклоса Брауна, а Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на створення муралів із зображенням Ірини.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував інформацію, що через заборону на виїзд батько Ірини Заруцької не зміг приїхати на прощання з нею. Він запевнив, що чоловік вже прибув у США.

Також з'ясувалось, що вбивця Ірини Заруцької походить із родини злочинців. Його батько, брат та сестра сиділи у в'язниці.