Вбивство українки у США: у ДПСУ заявили, що батько Заруцької вже в Америці

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував інформацію, що через заборону на виїзд батько Ірини Заруцької не зміг приїхати на прощання з нею. Він запевнив, що чоловік вже прибув у США.

"Дійсно, ми бачили повідомлення, які ширилися про те, що батька вбитої українки в Америці, Ірині Заруцької, не випустили за кордон, що він не зміг виїхати за межі України для того, щоб попрощатися з донькою. Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні", — заявив представник ДПСУ під час брифінгу в "Укрінформі" 17 вересня.

Він повністю спростував те, що чоловіка не випускали за кордон після трагедії.

"Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України", — запевнив Демченко.

Фото українки Ірини Заруцької з батьком Фото: X (Twitter)

Речник розповів, що батьку вбитої українки допомогли з оформленням необхідних детективів задля виїзду.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру, йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до Сполучених Штатів Америки, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", — підкреслив він.

Демченко висловив співчуття родині Заруцької та закликав ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, 23-річна Ірина Заруцька — біженка з України, яку вбив у США 34-річний бездомний Декарлос Браун. Він скоїв напад з ножем у приміському поїзді, вбивство зафіксувала камера відеоспостереження.

Спілкуючись зі своєю сестрою, Браун визнав, що не знав українку. Вбивство він пояснив тим, що дівчина "читала його думки". Він вважав, що божеволіє через "матеріал" у своєму тілі, і їхав у лікарню, щоб про це повідомити. Американець провів більшу частину життя у в’язниці й незадовго до вбивства заявляв на лінію 911 про мікрочип у своєму мозку. Однак 21 січня суддя відпустила його на волю під "письмову обіцянку", а психіатричну експертизу відклали на півтора року.

Президент США Дональд Трамп вимагає для вбивці Заруцької смертної кари. За даними ЗМІ, порушення закону — це традиційне заняття для сім’ї Брауна, і усі його родичі відбували терміни за ґратами.