Убийство украинки в США: в ГПСУ заявили, что отец Заруцкой уже в Америке

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию, что из-за запрета на выезд отец Ирины Заруцкой не смог приехать на прощание с ней. Он заверил, что мужчина уже прибыл в США.

"Действительно, мы видели сообщения, которые распространялись о том, что отца убитой украинки в Америке, Ирины Заруцкой, не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, они не соответствуют действительности, они абсурдны", — заявил представитель ГПСУ во время брифинга в "Укринформе" 17 сентября.

Он полностью опроверг то, что мужчину не выпускали за границу после трагедии.

"Отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска, и он не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд из Украины", — заверил Демченко.

Фото украинки Ирины Заруцкой с отцом Фото: X (Twitter)

Спикер рассказал, что отцу убитой украинки помогли с оформлением необходимых детективов для выезда.

"Сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера, ему оказывается консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью", — подчеркнул он.

Демченко выразил соболезнования семье Заруцкой и призвал СМИ не распространять непроверенную информацию.

Напомним, 23-летняя Ирина Заруцкая — беженка из Украины, которую убил в США 34-летний бездомный Декарлос Браун. Он совершил нападение с ножом в пригородном поезде, убийство зафиксировала камера видеонаблюдения.

Общаясь со своей сестрой, Браун признал, что не знал украинку. Убийство он объяснил тем, что девушка "читала его мысли". Он считал, что сходит с ума из-за "материала" в своем теле, и ехал в больницу, чтобы об этом сообщить. Американец провел большую часть жизни в тюрьме и незадолго до убийства заявлял на линию 911 о микрочипе в своем мозгу. Однако 21 января судья отпустила его на свободу под "письменное обещание", а психиатрическую экспертизу отложили на полтора года.

Президент США Дональд Трамп требует для убийцы Заруцкой смертной казни. По данным СМИ, нарушение закона — это традиционное занятие для семьи Брауна, и все его родственники отбывали сроки за решеткой.