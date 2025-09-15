Убивця української біженки Ірини Заруцької виявився членом відомої у США злочинної родини

34-річний Декарлос Браун-молодший — професійний злочинець і шизофренік, обвинувачений у завдаванні ножових поранень Ірині Заруцькій у трамваї в місті Шарлотт. Виявилося, що його брат, сестра і батько також мають судимості.

Історію правопорушень злочинної сім'ї розкрили за допомогою судових протоколів і документів правоохоронних органів і виявилося, що вся сім'я Декарлоса Брауна встигла відсидіти у в'язниці, пише Daily Mail.

Декарлос Браун убив Ірину Заруцьку в трамваї Фото: Скриншот

Брат Декарлоса Брауна-молодшого, Стейсі, у жовтні 2012 року вбив 65-річного чоловіка і втік від поліції на тому самому трамваї, в якому його брат зарізав Заруцьку.

У квітні 2014 року він визнав себе винним у вбивстві другого ступеня і двох епізодах збройного пограбування, нападу з наміром вбити і злому транспортного засобу.

За даними окружної прокуратури, Стейсі було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від 27 до 36 років. Уже перебуваючи у в'язниці, Браун отримав 44 правопорушення, включно з такими злочинами, як напад із застосуванням смертоносної зброї, підпал, крадіжка майна і злом замків.

За даними тюремної бази даних Північної Кароліни, 2010 року він також відбував умовний термін за погрози на адресу уряду або напад.

33-річна Трейсі Вонтреа Браун, сестра Декарлоса, востаннє була заарештована 2024 року за змову з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжку в магазині і дрібне розкрадання.

Батька сімейства, Декарлоса Брауна-старшого, також було заарештовано, як повідомляють, за звинуваченнями у проникненні зі зломом, змові з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжці та зберіганні зброї на території університетського кампусу в 1990 році.

У самого Декарлоса Брауна-молодшого було щонайменше 14 попередніх арештів, і в січні його звільнили з в'язниці під "письмову обіцянку явки". Його звинуватили в неправомірному використанні системи 911, коли у нього стався психічний напад.

Декарлос Браун убив Ірину Заруцьку в трамваї міста Шарлотт у Північній Кароліні Фото: Зеркало недели

Кілька місяців по тому, в серпні, в тому ж поїзді, на якому його брат багато років тому втік від поліції, він завдав українці Ірині Заруцькій кілька ножових поранень, що зафіксувала камера спостереження в трамваї.

Після нападу з ножем відеозапис, на якому видно, як Заруцька кілька хвилин стікає кров'ю без будь-якої допомоги, став вірусним. Повідомляється, що на відео Браун каже: "Я зловив цю білу дівчину".

Генеральний прокурор США Пем Бонді оголосила, що Брауну висунуть федеральні обвинувачення: "Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією, — її жахливе вбивство є прямим результатом провальної політики пом'якшення злочинності, що ставить злочинців вище за невинних".

Пем Бонді заявила, що домагатиметься максимального покарання за "цей непростимий акт насильства" і пообіцяла, що Декарлос Браун більше не вийде на свободу.

Нагадаємо, Ірині Заруцькій було 23 роки, вона була біженкою з України. Сам Декарлос Браун заявив, що в нього були якісь матеріали, підкинуті урядом, а Ірину він убив, тому що вона нібито "читала його думки".

Також Фокус писав про те, що відомі публічні особи, серед яких Ілон Маск і кікбоксер Ендрю Тейт, виділили $2,5 млн на створення муралів у містах США на згадку про загиблу українку Ірину Заруцьку.