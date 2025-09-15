Убийца украинской беженки Ирины Заруцкой оказался членом известной в США преступной семьи

34-летний Декарлос Браун-младший — профессиональный преступник и шизофреник, обвиняемый в нанесении ножевых ранений Ирине Заруцкой в ​​трамвае в городе Шарлотт. Оказалось, что его брат, сестра и отец также имеют судимости.

История правонарушений преступной семьи была раскрыта с помощью судебных протоколов и документов правоохранительных органов и оказалось, что вся семья Декарлоса Брауна успела отсидеть в тюрьме, пишет Daily Mail.

Декарлос Браун убил Ирину Заруцкую в трамвае Фото: Скриншот

Брат Декарлоса Брауна-младшего, Стейси, в октябре 2012 года убил 65-летнего мужчину и скрылся от полиции на том же трамвае, в котором его брат зарезал Заруцкую.

В апреле 2014 года он признал себя виновным в убийстве второй степени и двух эпизодах вооруженного ограбления, нападения с намерением убить и взлома транспортного средства.

По данным окружной прокуратуры, Стейси был приговорен к тюремному заключению сроком от 27 до 36 лет. Уже находясь в тюрьме, Браун получил 44 правонарушения, включая такие преступления, как нападение с применением смертоносного оружия, поджог, кража имущества и взлом замков.

По данным тюремной базы данных Северной Каролины, в 2010 году он также отбывал условный срок за угрозы в адрес правительства или нападение.

33-летняя Трейси Вонтреа Браун, сестра Декарлоса, последний раз была арестована в 2024 году за сговор с целью совершения тяжкого преступления, кражу в магазине и мелкое хищение.

Отец семейства, Декарлос Браун-старший, также был арестован, как сообщается, по обвинениям в проникновении со взломом, сговоре с целью совершения тяжкого преступления, краже и хранении оружия на территории университетского кампуса в 1990 году.

У самого Декарлоса Брауна-младшего было не менее 14 предыдущих арестов, и в январе его освободили из тюрьмы под "письменное обещание явки". Его обвинили в неправомерном использовании системы 911, когда у него случился психический припадок.

Декарлос Браун убил Ирину Заруцкую в трамвае города Шарлотт в Северной Каролине Фото: Зеркало недели

Несколько месяцев спустя, в августе, в том же поезде, на котором его брат много лет назад бежал от полиции, он нанес украинке Ирине Заруцкой несколько ножевых ранений, что зафиксировала камера наблюдения в трамвае.

После нападения с ножом видеозапись, на которой видно, как Заруцкая несколько минут истекает кровью без какой-либо помощи, стала вирусной. Сообщается, что на видео Браун говорит: "Я поймал эту белую девчонку".

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что Брауну будут предъявлены федеральные обвинения: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, жившей американской мечтой, — ее ужасное убийство является прямым результатом провальной политики смягчения преступности, которая ставит преступников выше невиновных".

Пэм Бонди заявила, что будет добиваться максимального наказания за "этот непростительный акт насилия" и пообещала, что Декарлос Браун больше не выйдет на свободу.

Напомним, Ирине Заруцкой было 23 года, она была беженкой из Украины. Сам Декарлос Браун заявил, что в нем были некие материалы, подброшенные правительством, а Ирину он убил, потому что она якобы "читала его мысли".

Также Фокус писал о том, что известные публичные лица, среди которых Илон Маск и кикбоксер Эндрю Тейт, выделили $2,5 млн на создание муралов в городах США в память о погибшей украинке Ирине Заруцкой.