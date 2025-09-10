Илон Маск и другие звезды выделили $2,5 млн на муралы в память Ирины Заруцкой

Известные публичные лица, среди которых Илон Маск и кикбоксер Эндрю Тейт, выделили $2,5 млн на создание муралов в городах США в память о погибшей украинке Ирине Заруцкой. Инициатива предусматривает размещение портретов девушки в популярных общественных локациях, чтобы увековечить ее память и привлечь внимание к трагедии, которая произошла во время ее пребывания в США.

Related video

В частности, инициатором проекта стал Эоган Маккейб, генеральный директор компании Intercom. Так, на своей странице в X он объявил о грантах по $10 тыс. для художников и художников, желающих создавать муралы с портретом Ирины. Общая сумма грантов составляет $500 тыс., а заинтересованные могут обращаться к координатору проекта Кэти через электронную почту, отметил Маккейб. Он также призвал распространять информацию об инициативе, чтобы привлечь как можно больше участников и поддержки.

"Я предлагаю 500 тысяч долларов в виде грантов по 10 тысяч долларов на роспись стенописей с изображением Ирины Заруцкой в известных местах городов США. Пожалуйста, свяжитесь для получения дополнительной информации, также поделитесь этим сообщением", — написал Маккейб.

Фото: Скриншот

К инициативе присоединились Илон Маск и Эндрю Тейт, которые выделили по $1 млн каждый. Маск в комментариях к сообщению Маккейба подтвердил свое участие: "Я внесу 1 миллион долларов". Кроме этого, Эндрю Тейт в ответ на комментарий предпринимателя написал, что идентично выделит 1 миллион долларов. Благодаря этому фонд проекта достиг суммы в $2,5 млн, которая позволит значительно расширить количество муралов и охватить различные города США.

Фото: Скриншот

Стоит заметить, что в последние дни на своей странице в социальной сети X Илон Маск активно распространял в соцсетях материалы об убийстве Ирины Заруцкой, включая кадры нападения на девушку. В сообщениях он также поднимал тему расовых аспектов преступления и медийного освещения трагедии, что вызвало широкую дискуссию в англоязычном сегменте соцсетей.

Ранее Фокус писал, что подозреваемому в убийстве 23-летней Ирины Заруцкой может грозить самое суровое наказание — смертная казнь. При этом в Северной Каролине казни не проводились почти десять лет.

Кроме этого, 34-летний Декарлос Браун, подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, впервые дал показания из тюрьмы. На записи, сделанной во время разговора с сестрой, мужчина, которому ранее диагностировали шизофрению, утверждает, что правительство якобы "внедрило в его мозг посторонние материалы", которые, по его словам, контролировали его действия во время нападения на Ирину ножом.