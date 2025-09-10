Ілон Маск та інші зірки виділили $2,5 млн на мурали в пам'ять Ірини Заруцької

Відомі публічні особи, серед яких Ілон Маск та кікбоксер Ендрю Тейт, виділили $2,5 млн на створення муралів у містах США на пам’ять про загиблу українку Ірину Заруцьку. Ініціатива передбачає розміщення портретів дівчини у популярних громадських локаціях, щоб увічнити її пам’ять та привернути увагу до трагедії, яка сталася під час її перебування у США.

Зокрема, ініціатором проєкту став Еоган Маккейб, генеральний директор компанії Intercom. Так, на своїй сторінці у X він оголосив про гранти по $10 тис. для художників та митців, які бажають створювати мурали з портретом Ірини. Загальна сума грантів становить $500 тис., а зацікавлені можуть звертатися до координаторки проєкту Кеті через електронну пошту, зазначив Маккейб. Він також закликав поширювати інформацію про ініціативу, щоб залучити якомога більше учасників і підтримки.

"Я пропоную 500 тисяч доларів у вигляді грантів по 10 тисяч доларів на розпис стінописів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях міст США. Будь ласка, зв’яжіться для отримання додаткової інформації, також поділіться цим повідомленням", — написав Маккейб.

Фото: Скриншот

До ініціативи приєдналися Ілон Маск та Ендрю Тейт, які виділили по $1 млн кожен. Маск у коментарях до допису Маккейба підтвердив свою участь: "Я внесу 1 мільйон доларів". Окрім цього, Ендрю Тейт у відповідь на коментар підприємця написав, що ідентично виділить 1 мільйон доларів. Завдяки цьому фонд проєкту досяг суми у $2,5 млн, яка дозволить значно розширити кількість муралів та охопити різні міста США.

Фото: Скриншот

Варто зауважити, що останніми днями на своїй сторінці у соціальні мережі X Ілон Маск активно поширював у соцмережах матеріали про вбивство Ірини Заруцької, включно з кадрами нападу на дівчину. У дописах він також піднімав тему расових аспектів злочину та медійного висвітлення трагедії, що викликало широку дискусію в англомовному сегменті соцмереж.

Раніше Фокус писав, що підозрюваному у вбивстві 23-річної Ірини Заруцької може загрожувати найсуворіше покарання — смертна кара. При цьому в Північній Кароліні страти не проводилися майже десять років.

Окрім цього, 34-річний Декарлос Браун, підозрюваний у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, вперше дав свідчення з в’язниці. На записі, зробленому під час розмови з сестрою, чоловік, якому раніше діагностували шизофренію, стверджує, що уряд нібито "впровадив у його мозок сторонні матеріали", які, за його словами, контролювали його дії під час нападу на Ірину ножем.