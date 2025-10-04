У США підписали "Закон Ірини" після жорстокого вбивства українки

За понад місяць після вбивства української біженки Ірини Заруцької в громадському транспорті міста Шарлотт губернатор-демократ Північної Кароліни Джош Стейн підписав "Закон Ірини".

Він посилює контроль за злочинцями, яких звільняють під заставу, і забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини більшості рецидивістів, повідомляє Fox News.

Стейн наголосив, що йому не подобається більша частина пунктів закону, раніше ухваленого контрольованими республіканцями законодавчими зборами штату, який покликаний повернути смертну кару.

Однак губернатор підписав його, оскільки той закликає судову владу приділяти особливу увагу людям, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу.

Стейн підкреслив, що у нього є критичні зауваження до закону, зокрема за те, що він більше фокусується на здатності обвинуваченого внести заставу, а не на загрозі, яку він представляє, і що "ще тривожніше".

В останню хвилину в законопроєкт було внесено поправку, яка "спрямована на введення розстрілів у Північній Кароліні". Губернатор заявив, що поки він на посаді, то не допустить страт, хоча така загрожувала Брауну за його злочин.

Декарлос Браун-молодший — убивця Ірини Заруцької Фото: WSOC-TV

Востаннє ця вища міра покарання була застосована в Північній Кароліні 2006 року.

Політик хоче, щоб законодавчий орган ухвалив його всеосяжний законопроєкт, який збільшить кількість поліцейських на вулицях, запровадить заходи для запобігання насильству, наприклад, не допустить потрапляння дітей до банд, і спробує гарантувати, що люди, схильні до насильства або такі, що страждають на психічні захворювання, не матимуть доступу до зброї завдяки перевірці біографічних даних.

Автори закону залишилися задоволені.

"Нарешті ми прибираємо небезпечних злочинців із наших вулиць, щоб ніхто більше не зазнав того горя, яке пережила сім'я Ірини Заруцької", — заявила у пресрелізі членкиня Палати представників штату від республіканської партії Тріша Котам, яка брала участь у розробці законопроєкту.

Момент убивства українки зафіксували камери відеоспостереження

23-річну Ірину Заруцьку вбили 22 серпня, а того, хто вчинив злочин, Декарлоса Дехуана Брауна-молодшого, якого до цього заарештовували понад десяток разів, зокрема за звинуваченням у збройному пограбуванні, за яке він відсидів, обвинуватили в убивстві першого ступеня.

Мотив залишається невідомим, розслідування триває. Сам Декарлос Браун заявив своїй сестрі, що Ірина нібито "читала його думки".

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, звинувативши попутно демократів у смерті українки, а Ілон Маск пообіцяв виділити мільйон доларів на створення муралів із зображенням Ірини.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що батько Ірини не зміг виїхати з України на похорон доньки у США, проте пізніше Держприкордонслужба спростувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що вбивця української біженки Ірини Заруцької виявився членом відомої у США злочинної родини.

Мати хлопця загиблої розповіла, що останній рік був дуже щасливим для дівчини.