"Нужно сажать": Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в причастности к убийству 23-летней беженки из Украины Ирины Заруцкой, которое произошло 22 августа 2025 года в городе Шарлотт, Северная Каролина.

Related video

В своей соцсети Truth Social американский президент написал, что убийства могло бы не состояться, если бы демократы не боялись сажать плохих людей в тюрьмы.

"Я видел ужасное видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от ужасной войны в Украине. Она, ни в чем не виноватая, ехала в метро Шарлотты, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически больной сумасшедший", — написал Трамп.

Он уточнил, что убийца был известным рецидивистом, которого ранее уже арестовывали, однако 14 раз отпускали под безналичный залог.

"Что он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников нужно сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать опасных людей в тюрьму", — отметил Трамп.

Он также возмутился тем, что американские СМИ якобы мало пишут и занимаются этим убийством.

Пост Трампа Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября Трамп высказался об убийстве украинки Заруцкой в США.

Фокус также писал о том, что убийцу Ирины Заруцкой отпустили без залога из тюрьмы, взяв лишь письменное обещание явиться на суд.