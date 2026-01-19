У Нью-Йорку з'явився мурал, з портретом вбитої української біженки Ірини Заруцької (фото)

У Брукліні в Нью-Йорку з'явився мурал із зображенням вбитої української біженки Ірини Заруцької, який частково профінансував мільярдер Ілон Маск.

Сам проєкт має на меті привернути увагу до проблем американського суспільства, пише The New York Post.

Зазначається, що зображення Заруцької, було намальоване на багатоквартирному будинку в модному районі Бушвік. Розмір малюнка сягає трьох поверхів.

"Я розпочав цю кампанію, щоб переконатися, що історія Ірини не зникне. Її вбивство є основою багатьох проблем, що переслідують американське суспільство. Наприклад, одна з них — прогресивний підхід до боротьби зі злочинністю", — пояснив автор.

Мурал присвячений Ірині Заруцькій в Брукліні Фото: New York Post

У статті зазначаено, що створення цього муралу профінансував генеральний директор компанії Intercom, що займається штучним інтелектом, Еоган Маккейб: він пожертвував на створення муралу 500 000 доларів.

Ілон Маск пожертвував 1 мільйон доларів, а ще 200 000 доларів — були зібрані з менших донорів

Ірина Заруцька потрапила в заголовки американських газет, коли її зарізав бездомний колишній ув'язнений у поїзді в Шарлотті у Північній Кароліні.

