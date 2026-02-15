Застрелили в постели: беженку из Киевской области жестоко убили в США (подробности и фото)

Екатерина Товмаш, которая два года жила в Соединенных Штатах, была убита в ее доме в Северной Каролине. Преступление было совершено ее бывшим парнем.

В субботу, 14 февраля, в населенном пункте Васс в Северной Каролине была убита 21-летняя гражданка Украины Екатерина Товмаш. О преступлении сообщил брат погибшей Михаил.

Он рассказал, что ее бывший парень, 25-летний Калеб Фосно, ночью ворвался в ее дом, где также находились младшие сестры и шестилетний брат Екатерины. Злоумышленник приказал им разбудить сестру, после чего произвел выстрелы в голову женщины и мужчины, который спал рядом. Дети не пострадали.

Екатерина Товмаш

Девушка, как сообщается, была уроженкой Белой Церкви Киевской области. Из-за полномасштабной войны вместе с семьей Екатерина выехала из Украины и около двух лет проживала в США.

Екатерина Товмаш Фото: из открытых источников Мэтью Уэйд Фото: из открытых источников

Второй жертвой вооруженного ревнивца стал 28-летний военный Мэтью Уэйд, который служил в гарнизоне Форт-Брегг, а до этого несколько лет работал полицейским.

Калеб Фосно Фото: из открытых источников

Подозреваемый Калеб Фосно сбежал после убийства, но был задержан в городке Кошоктон в Огайо через семь часов. Преступнику инкриминируют незаконное проникновение в жилище и двойное убийство.

В социальных сетях, комментируя инцидент, вспомнили, что Калеб якобы даже приносил в школу самодельную бомбу.

Напомним, в августе 2025 года американец зарезал в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую.

В октябре 2025 года в США подписали "Закон Ирины". Он усиливает контроль за преступниками, которых освобождают под залог, и запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления большинству рецидивистов.