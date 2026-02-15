Застрелили у ліжку: біженку з Київщини жорстоко вбили у США (подробиці та фото)

Катерину Товмаш, яка два роки мешкала у Сполучених Штатах, було вбито у її будинку в Північній Кароліні. Злочин було скоєно її колишнім хлопцем.

У суботу, 14 лютого, у населеному пункті Васс у Північній Кароліні було вбито 21-річну громадянку України Катерину Товмаш. Про злочин повідомив брат загиблої Михайло.

Він розповів, що її колишній хлопець, 25-річний Калеб Фосно, вночі вдерся до її будинку, де також перебували молодші сестри та шестирічний брат Катерини. Зловмисник наказав їм розбудити сестру, після чого зробив постріли у голову жінки та чоловіка, який спав поруч. Діти не постраждали.

Катерина Товмаш

Дівчина, як повідомляється, була уродженкою Білої Церкви Київської області. Через повномасштабну війну разом із родиною Катерина виїхала з України та близько двох років проживала у США.

Катерина Товмаш Фото: з відкритих джерел Метью Уейд Фото: з відкритих джерел

Другою жертвою озброєного ревнивця став 28-річний військовий Метью Уейд, який служив у гарнізоні Форт-Брег, а до цього кілька років працював поліцейським.

Калеб Фосно Фото: з відкритих джерел

Підозрюваний Калеб Фосно утік після вбивства, але був затриманий у містечку Кошоктон у Огайо через сім годин. Злочинцю інкримінують незаконне проникнення до житла та подвійне вбивство.

У соціальних мережах, коментуючи інцидент, пригадали, що Калеб начебто навіть приносив до школи саморобну бомбу.

Нагадаємо, у серпні 2025 року американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку.

У жовтні 2025 року в США підписали "Закон Ірини". Він посилює контроль за злочинцями, яких звільняють під заставу, і забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини більшості рецидивістів.