Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Світ

Застрелили у ліжку: біженку з Київщини жорстоко вбили у США (подробиці та фото)

Катерина Товмаш
Катерина Товмаш | Фото: З відкритих джерел

Катерину Товмаш, яка два роки мешкала у Сполучених Штатах, було вбито у її будинку в Північній Кароліні. Злочин було скоєно її колишнім хлопцем.

У суботу, 14 лютого, у населеному пункті Васс у Північній Кароліні було вбито 21-річну громадянку України Катерину Товмаш. Про злочин повідомив брат загиблої Михайло.

Він розповів, що її колишній хлопець, 25-річний Калеб Фосно, вночі вдерся до її будинку, де також перебували молодші сестри та шестирічний брат Катерини. Зловмисник наказав їм розбудити сестру, після чого зробив постріли у голову жінки та чоловіка, який спав поруч. Діти не постраждали.

Катерина Товмаш
Катерина Товмаш

Дівчина, як повідомляється, була уродженкою Білої Церкви Київської області. Через повномасштабну війну разом із родиною Катерина виїхала з України та близько двох років проживала у США.

Відео дня
Катерина Товмаш
Катерина Товмаш
Фото: з відкритих джерел
Метью Уейд
Метью Уейд
Фото: з відкритих джерел

Другою жертвою озброєного ревнивця став 28-річний військовий Метью Уейд, який служив у гарнізоні Форт-Брег, а до цього кілька років працював поліцейським.

Калеб Фосно
Калеб Фосно
Фото: з відкритих джерел

Підозрюваний Калеб Фосно утік після вбивства, але був затриманий у містечку Кошоктон у Огайо через сім годин. Злочинцю інкримінують незаконне проникнення до житла та подвійне вбивство.

У соціальних мережах, коментуючи інцидент, пригадали, що Калеб начебто навіть приносив до школи саморобну бомбу.

Нагадаємо, у серпні 2025 року американець зарізав у трамваї 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку.

У жовтні 2025 року в США підписали "Закон Ірини". Він посилює контроль за злочинцями, яких звільняють під заставу, і забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини більшості рецидивістів.