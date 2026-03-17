В Германии нашли мертвой молодую украинку: под подозрением несовершеннолетний мигрант из Сирии

В немецком Маннгайме произошло жестокое убийство 19-летней гражданки Украины — ее тело нашли в лесной зоне недалеко от города. В причастности к преступлению подозревают 17-летнего выходца из Сирии, который, по данным следствия, ранее состоял с погибшей в отношениях.

Как сообщает издание Bild, тело девушки обнаружили утром в среду вблизи зоны отдыха Карлштерн в лесу Кеферталер. На страшную находку наткнулась местная жительница во время прогулки. Правоохранители оперативно установили, что смерть носит насильственный характер, а впоследствии идентифицировали погибшую как украинку, которая проживала в Маннгайме вместе с семьей с 2022 года.

По информации следователей, между девушкой и подозреваемым длительное время существовали близкие отношения. Одной из вероятных причин убийства называют личный конфликт, в частности на почве ревности. Следствие предполагает, что юноша намеренно пригласил потерпевшую в лес, где и совершил нападение.

Согласно предварительным выводам экспертов, девушку жестоко избили — смертельные травмы могли быть нанесены руками и деревянной палкой. Во время задержания у подозреваемого обнаружили одежду со следами крови, а также повреждения на руках, которые, вероятно, возникли во время нападения.

Несовершеннолетнего подозреваемого задержали в тот же день в вечернее время. Суд санкционировал его арест по подозрению в убийстве. Известно, что он прибыл в Германию в 2022 году без сопровождения взрослых. Сейчас парень находится под стражей, продолжается досудебное расследование.

Дополнительные подробности дела обнародовало издание NIUS. В частности, стало известно, что тело девушки лежало частично скрытым — его прикрыли ветками и листьями, а обнаружить погибшую удалось через сумку, оставленную рядом. По данным журналистов, нападение произошло ночью после встречи пары в центре города — они вместе отправились в лес, где около половины первого ночи и было совершено убийство.

Место, где нашли тело 19-летней украинки Фото: Из открытых источников

Следствие также установило, что подозреваемый ранее уже проявлял агрессию в отношении девушки. За несколько недель до трагедии он напал на нее в общественном месте, после чего она планировала обратиться в полицию. Впрочем, сделать это не успела — преступление произошло накануне запланированного визита к правоохранителям.

Фото, вероятного убийцы украинки в Германии Фото: Из открытых источников СМИ распространили фото, 19-летней украинки, которую убил мигрант из Сирии Фото: Из открытых источников

Известно, что подозреваемый жил недалеко от места преступления — примерно в полутора километрах — в заведении для несовершеннолетних беженцев. После задержания у него обнаружили вещи со следами крови, а также травмы, которые могут свидетельствовать о причастности к избиению. В то же время следователи считают, что основным мотивом преступления является конфликт на почве ревности.

Семья погибшей уже побывала на месте трагедии. Мать девушки сообщила, что дочь в последнее время пыталась разорвать отношения из-за агрессивного поведения парня.

Напомним, что 20 февраля стало известно об убийстве 27-летнего украинца Василия Швеца в Кливленде в США, где он работал водителем сервиса Lyft. По подозрению в преступлении задержали двух 17-летних подростков.

Также Фокус писал, что 14 февраля в штате Северная Каролина бывший парень застрелил в постели 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш и ее партнера. По данным следствия, мужчина ворвался в дом семьи, совершил убийство на глазах ребенка и сбежал, однако впоследствии был задержан и взят под стражу.