Смерть украинца в США: подростков подозревают в убийстве 27-летнего таксиста из Прикарпатья (видео)

В Кливленде, США, арестовали двух 17-летних подростков по подозрению в убийстве 27-летнего Василия Швеца из Прикарпатья, который работал водителем Lyft.

Подростков задержали в понедельник, 16 февраля, сообщает News 5 Cleveland.

Василий Швец был убит в Кливленде, США

Детективы отдела убийств Кливленда работали вместе со следователями из Финикса, поскольку оказалось, что поездку заказывал человек из штата Аризона.

"У них была информация, которая нам нужна, чтобы идентифицировать подозреваемых, которые все еще были здесь, в Кливленде", — рассказал представитель полиции Кливленда Вилфредо Диас.

По его словам, этот человек, знакомый подростков, не был сознательно вовлечен в преступление и не ожидается, что ему предъявят обвинения.

Полиция получила ордера на задержание двух 17-летних парней, которых арестовали 16 февраля утром в доме на Гарвард-авеню. Детективы также изъяли два пистолета.

"Печально, что кто-то в столь юном возрасте имеет намерение или желание совершить такое преступление. Даже опытным следователям трудно осознать, что кто-то в возрасте 17 лет совершает такое преступление", — сказал Диас.

Убийство Василия Швеца в США — что известно

Инцидент случился около часа ночи 10 февраля. Полиция приехала на место после того, как автомобиль врезался в мусорник. Офицеры нашли водителя, 27-летнего Василия Швеца из Пармы, который лежал на руле без сознания. Швеца доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений.

"Это бессмысленное убийство принесло ненужные страдания семье господина Швеца, и наши сердца с семьей. Хотя мы не можем изменить действия этих людей, мы стремимся восстановить справедливость", — заявила начальница полиции Кливленда Дороти Тодд.

Друг Василия рассказал News 5, что Швец приехал в Огайо, убегая от войны в Украине, из Прикарпатья.

Дмитрий Касиян сказал, что его семья все еще осознает новость об аресте 16 февраля и не готова комментировать это публично.

Но Касиян хочет, чтобы 17-летних судили как взрослых и они получили максимальное наказание.

"Мы, как друзья, как семья, не понимаем — для чего? Я думаю, это тот тип вопросов, который вы задаете, когда слышите о 27-летнем человеке, который собирался жениться, убитом на работе", — сказал Касиян.

Полиция Кливленда сообщила, что следователи работают над установлением мотива смертельной стрельбы. Подростки остаются в центре содержания несовершеннолетних, где ожидают предъявления обвинений.

Смерть Василия Швеца стала вторым случаем убийства таксиста за 27 часов в Кливленде. Также был убит выстрелом в голову 56-летний Антуат Летема.

Напомним, 14 февраля стало известно, что в США убита Екатерина Товмаш, украинская беженка из Белой Церкви. Ее, и ее нового парня, военного США, застрелил ее бывший.

А в прошлом году, 22 августа, в штате Северная Каролина была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Момент убийства попал на камеры наблюдения. У подозреваемого — Декарлоса Брауна была диагностирована шизофрения