Смерть українця в США: підлітків підозрюють у вбивстві 27-річного таксиста з Прикарпаття (відео)

У Клівленді, США, заарештували двох 17-річних підлітків за підозрою у вбивстві 27-річного Василя Швеця з Прикарпаття, який працював водієм Lyft.

Підлітків затримали в понеділок, 16 лютого, повідомляє News 5 Cleveland.

Василя Швеця вбили у Клівленді, США

Детективи відділу вбивств Клівленда працювали разом зі слідчими з Фінікса, оскільки виявилося, що поїздку замовляла людина з штату Арізона.

"У них була інформація, яка нам потрібна, щоб ідентифікувати підозрюваних, які все ще були тут, у Клівленді", — розповів речник поліції Клівленда Вілфредо Діас.

За його словами, ця людина, знайома підлітків, не була свідомо залучена до злочину і не очікується, що їй пред'являть звинувачення.

Поліція отримала ордери на затримання двох 17-річних хлопців, яких заарештували 16 лютого вранці в будинку на Гарвард-авеню. Детективи також вилучили два пістолета.

"Сумно, що хтось у такому юному віці має намір або бажання вчинити такий злочин. Навіть досвідченим слідчим важко усвідомити, що хтось у віці 17 років вчиняє такий злочин", — сказав Діас.

Вбивство Василя Швеця в США – що відомо

Інцидент трапився близько першої ночі 10 лютого. Поліція приїхала на місце після того, як автомобіль врізався в смітник. Офіцери знайшли водія, 27-річного Василя Швеця з Парми, який лежав на кермі непритомний. Швеця доставили до лікарні, але він помер від отриманих поранень.

"Це безглузде вбивство принесло непотрібні страждання родині пана Швеця, і наші серця з родиною. Хоча ми не можемо змінити дії цих людей, ми прагнемо відновити справедливість", — заявила начальниця поліції Клівленда Дороті Тодд.

Друг Василя розповів News 5, що Швець приїхав до Огайо, тікаючи від війни в Україні, з Прикарпаття.

Дмитро Касіян сказав, що його родина все ще усвідомлює новину про арешт 16 лютого і не готова коментувати це публічно.

Але Касіян хоче, щоб 17-річних судили як дорослих і вони отримали максимальне покарання.

"Ми, як друзі, як родина, не розуміємо — для чого? Чому? Я думаю, це той тип запитань, яке ви ставите, коли чуєте про 27-річну людину, яка збиралася одружитися, вбиту на роботі", — сказав Касіян.

Поліція Клівленда повідомила, що слідчі працюють над встановленням мотиву смертельної стрілянини. Підлітки залишаються в центрі утримання неповнолітніх, де очікують висунення звинувачень.

Смерть Василя Швеця стала другим випадком вбивства таксиста за 27 годин у Клівленді. Також було вбито пострілом у голову 56-річного Антуата Летема.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що в США вбито Катерину Товмаш, українську біженку з Білої Церкви. Її, та її нового хлопця, військового США, застрелив її колишній.

А торік, 22 серпня, у штаті Північна Кароліна було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку. Момент убивства потрапив на камери спостереження. У підозрюваного – Декарлоса Брауна було діагностовано шизофренію