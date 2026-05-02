У Польщі на вулиці знайшли тіло вбитого українця: поліція затримала підозрюваного, — ЗМІ

У польському місті Яроцин увечері 1 травня виявили мертвим 35-річного громадянина України з ножовим пораненням. У справі вже затримано 21-річного українця, якого підозрюють у причетності до трагедії.

Як повідомляє польське видання TVP, інцидент стався на вулиці Замковій пізно ввечері. Перехожий близько 23:30 помітив чоловіка, який лежав на тротуарі у калюжі крові без ознак життя, після чого на місце викликали поліцію та медиків.

За словами представниці місцевої поліції Агнешки Заворської, лікарі, які прибули разом із правоохоронцями, констатували смерть чоловіка внаслідок поранення гострим предметом. Врятувати його не вдалося.

"Ми отримали виклик на вулицю Замкову близько 23:30 у п’ятницю. На місце події прибули патруль поліції та бригада швидкої допомоги. Лікар констатував смерть чоловіка після отриманого гострого поранення", – цитує її видання.

Відео дня

Поліцейські оперативно встановили особу загиблого — ним виявився 35-річний українець, який проживав у Яроцинському повіті. Слідчі попередньо вважають, що чоловік став жертвою вбивства, однак точні причини та обставини події наразі з’ясовуються.

Уже тієї ж ночі правоохоронці затримали 21-річного громадянина України, який також мешкав у цьому районі. Встановити його вдалося, зокрема, завдяки записам із камер відеоспостереження та роботі криміналістів.

Станом на ранок 2 травня затриманому ще не висунули офіційних обвинувачень і не провели допиту. Відомо, що під час затримання він перебував у тверезому стані.

Нагадаємо, що 26 квітня у польському Вроцлаві двоє чоловіків напали на 32-річного українця під час продажу автомобіля. Зловмисники завдали потерпілому 14 ножових поранень, однак йому вдалося врятуватися та отримати допомогу медиків. Нападників згодом затримала поліція, а постраждалий українець вижив і перебував під наглядом лікарів — йому наклали близько 50 швів.

Крім того, у березні Фокус писав про ножовий напад у місті Корк в Ірландії, внаслідок якого загинув 31-річний українець. Чоловік отримав смертельні поранення, коли прямував до магазину за їжею. Після нападу він ще намагався дістатися додому, однак знепритомнів неподалік житлового комплексу.

Ба більше, у Німеччині жорстоко вбили 19-річну громадянку України — її тіло знайшли в лісі поблизу міста Маннгайм. У скоєнні злочину підозрюють 17-річного вихідця із Сирії, який, за даними слідства, перебував із дівчиною у стосунках.