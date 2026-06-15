Новые подробности убийства Портнова: следствие отследило маршруты подозреваемых, — УП

Через год после убийства Андрея Портнова в пригороде Мадрида следствие установило новые подробности передвижений братьев Александра и Вели Азизовых, которых связывают с этим преступлением. Один из них прибыл в Испанию за три дня до убийства и покинул страну через несколько часов после него.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По данным следствия, телефон Вели Азизова был зафиксирован в Испании с 18 по 21 мая 2025 года. Именно 21 мая возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида застрелили Андрея Портнова.

Следователи установили, что после преступления Вели Азизов вернулся в Германию, а уже на следующий день его телефон был зафиксирован в Турции. Через две недели после убийства номер ненадолго появился в сети на территории России. По версии следствия, после событий в Испании пути братьев разошлись: Александр Азизов остался в Германии, а Вели Азизов через Турцию отправился в Россию.

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В ходе расследования правоохранители также допросили жительницу Одессы Юлию, которая заявила, что знакома с братьями Азизовыми. По её словам, в конце 2024 года они попросили её купить несколько камер GoPro в Украине и привезти их в Германию. После этого женщина вместе с братьями поехала на автомобиле в пригород Мадрида.

Юлия рассказала следователям, что братья оставили камеры возле одного из учебных заведений, попросив объяснить принцип их работы, а затем ненадолго ушли. По возвращении они были взволнованы и говорили, что из-за технических проблем не смогли записать то, что планировали.

По данным следствия, эти показания могут свидетельствовать о том, что братья Азизовы как минимум за полгода до убийства Портнова вели подготовительную работу и, возможно, следили за будущей жертвой. Анализ телефонных соединений также показал, что Вели Азизов посещал Испанию еще весной 2024 года.

В то же время следователи до сих пор не установили заказчика преступления. Украинские и испанские правоохранительные органы ожидают экстрадиции Александра Азизова из Германии и его показаний. Испанская сторона рассматривает версию о возможном российском следе в деле, тогда как в Украине не исключают вероятности причастности лиц из круга давних оппонентов Портнова.

Что известно об убийстве Андрея Портнова

Напомним, в мае 2025 года в пригороде Мадрида был застрелен бывший советник и заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Нападение произошло около 9:15 возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, где политика подстерегли неизвестные.

По данным испанских СМИ со ссылкой на полицию, к нападению могли быть причастны два или три человека. Нападавшие произвели пять выстрелов, по меньшей мере три пули попали Портнову в голову, ещё одна — в спину. После стрельбы злоумышленники скрылись.

Политолог и юрист Алексей Буряченко ранее высказывал предположение, что к убийству могут быть причастны российские спецслужбы. По его мнению, преступление совершил профессиональный киллер, действовавший при поддержке группы лиц, а подобный сценарий характерен для операций, которые связывают с ФСБ РФ.

25 февраля стало известно о задержании в Германии подозреваемого в убийстве Портнова. По информации испанских СМИ, им оказался гражданин Украины.