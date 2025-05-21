Портнов сидел в Mercedes возле школы, куда отвез детей: было 2-3 стрелков, — СМИ

21 мая стало известно об убийстве бывшего советника и заместителя председателя ОП времен Виктора Януковича. Его застрелили возле школы, куда политик привез утром своих детей.

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Об инциденте сообщили в Reuters.

По словам источника, близкого к расследованию, неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова возле школы в богатом пригороде Мадрида. Полиция получила вызов о стрельбе в 9:15 утра по местному времени. Убийство произошло вблизи элитной Американской школы Мадрида.

В El Pais со ссылкой на источники в полиции уточнили, что на момент убийства юрист только что оставил своих детей в эксклюзивной школе. Он находился в иномарке марки Mercedes, когда подошли двое или трое нападавших. Они произвели пять выстрелов, по крайней мере три пули попали в голову, еще одна — в спину.

В Главном управлении Нацполиции Испании сообщили, что в полицию сообщили по телефону о человеке с огнестрельным ранением. К тому времени дети уже зашли в школу, на место выехали сотрудники научной полиции и группы V отдела по расследованию убийств.

По данным координационного центра экстренных служб 112, очевидец сообщил о раненом мужчине, который лежал на земле и был без сознания. На месте констатировали смерть 52-летнего пострадавшего в результате "ранений, несовместимых с жизнью, полученных по меньшей мере тремя выстрелами из огнестрельного оружия"

"Один выстрел, смертельный, был сделан в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других — в туловище, в живот и в бок", — рассказал неназванный собеседник.

В полиции не уточняют тип оружия, использованного стрелками. Источники в правоохранительных органах подтвердили СМИ, что погибший был идентифицирован как украинский экс-чиновник Андрей Портнов, который находится под следствием по делу о коррупции.

В школе, возле которой произошла стрельба, не смогли подтвердить, что среди их учеников есть дети Портнова. Там заявили, что ничего не знают. В заведении лишь смогли объяснить, что занятия начинаются в 8:45, поэтому ни родители, ни дети ничего не видели.

Напомним, источники Фокуса в СБУ подтвердили факт убийства Андрея Портнова в Испании. В СМИ сообщали, что стрелок якобы ждал его у ворот школы и после стрельбы быстро скрылся на мотоцикле.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V созыва и в апреле 2010 года стал заместителем главы администрации президента Виктора Януковича. Фокус собрал все, что о нем известно, в одном материале.