Портнов сидів у Mercedes поблизу школи, куди відвіз дітей: було 2-3 стрільців, — ЗМІ

21 травня стало відомо про вбивство колишнього радника і заступника голови ОП часів Віктора Януковича. Його застрелили поблизу школи, куди політик привіз зранку своїх дітей.

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Про інцидент повідомили у Reuters.

Зі слів джерела, близького до розслідування, невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова поблизу школи у заможному передмісті Мадрида. Поліція отримала виклик про стрілянину о 9:15 ранку за місцевим часом. Вбивство відбулося поблизу елітної Американської школи Мадрида.

В El Pais з посиланням на джерела у поліції уточнили, що на момент вбивства юрист щойно залишив своїх дітей в ексклюзивній школі. Він перебував в іномарці марки Mercedes, коли підійшли двоє або троє нападників. Вони здійснили п’ять пострілів, принаймні три кулі влучили у голову, ще одна — у спину.

У Головному управлінні Нацполіції Іспанії повідомили, що у поліцію повідомили телефоном про людину з вогнепальним пораненням. На той час діти вже зайшли у школу, на місце виїхали співробітники наукової поліції та групи V відділу з розслідування вбивств.

За даними координаційного центру екстрених служб 112, очевидець повідомив про пораненого чоловіка, який лежав на землі й був непритомним. На місці констатували смерть 52-річного постраждалого внаслідок "поранень, несумісних з життям, отриманих щонайменше трьома пострілами з вогнепальної зброї"

"Один постріл, смертельний, був зроблений в голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших — в тулуб, в живіт і в бік", — розповів неназваний співрозмовник.

У поліції не уточнюють тип зброї, використаної стрільцями. Джерела у правоохоронних органах підтвердили ЗМІ, що загиблий був ідентифікований як український ексчиновник Андрій Портнов, який перебуває під слідством у справі про корупцію.

У школі, поблизу якої сталася стрілянина, не змогли підтвердити, що серед їхніх учнів є діти Портнова. Там заявили, що нічого не знають. У закладі лише змогли пояснити, що заняття починаються о 8:45, тому ані батьки, ані діти нічого не бачили.

Нагадаємо, джерела Фокуса у СБУ підтвердили факт вбивства Андрія Портнова в Іспанії. У ЗМІ повідомляли, що стрілець нібито чекав на нього поблизу воріт школи й після стрілянини швидко зник на мотоциклі.

Андрій Портнов був народним депутатом України V скликання та у квітні 2010 року став заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Фокус зібрав усе, що про нього відомо, в одному матеріалі.