Нові подробиці вбивства Портнова: слідство відстежило маршрути підозрюваних, — УП

Через рік після вбивства Андрія Портнова в передмісті Мадрида слідство встановило нові деталі пересування братів Олександра та Вєлі Азізових, яких пов’язують із цим злочином. Один із них прибув до Іспанії за три дні до вбивства та залишив країну через кілька годин після нього.

Про це повідомили джерела “Української правди” в правоохоронних органах.

За даними слідства, телефон Вєлі Азізова був зафіксований в Іспанії з 18 до 21 травня 2025 року. Саме 21 травня біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон поблизу Мадрида застрелили Андрія Портнова.

Слідчі встановили, що після злочину Вєлі Азізов повернувся до Німеччини, а вже наступного дня його телефон зафіксували в Туреччині. Через два тижні після вбивства номер короткочасно з’явився в мережі на території Росії. За версією слідства, після подій в Іспанії шляхи братів розійшлися: Олександр Азізов залишився в Німеччині, а Вєлі Азізов через Туреччину вирушив до Росії.

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Під час розслідування правоохоронці також допитали жительку Одеси Юлію, яка заявила, що знайома з братами Азізовими. За її словами, наприкінці 2024 року вони попросили її купити кілька камер GoPro в Україні та привезти їх до Німеччини. Після цього жінка разом із братами поїхала автомобілем до передмістя Мадрида.

Юлія розповіла слідчим, що брати залишили камери біля одного з навчальних закладів, попросивши пояснити принцип їхньої роботи, а потім ненадовго пішли. Після повернення вони були схвильовані та говорили, що через технічні проблеми не змогли записати те, що планували.

За даними слідства, ці свідчення можуть вказувати на те, що брати Азізови щонайменше за пів року до вбивства Портнова проводили підготовчі дії та могли стежити за майбутньою жертвою. Аналіз телефонних з’єднань також показав, що Вєлі Азізов відвідував Іспанію ще навесні 2024 року.

Водночас слідчі досі не встановили замовника злочину. Українські та іспанські правоохоронці очікують на екстрадицію Олександра Азізова з Німеччини та його свідчення. Іспанська сторона розглядає версію можливого російського сліду у справі, тоді як в Україні не відкидають імовірності причетності осіб із кола давніх опонентів Портнова.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова

Нагадаємо, у травні 2025 року в передмісті Мадрида застрелили колишнього радника та заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Напад стався близько 9:15 біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, де політика підстерегли невідомі.

За даними іспанських медіа з посиланням на поліцію, до нападу могли бути причетні двоє або троє осіб. Нападники здійснили п’ять пострілів, щонайменше три кулі влучили Портнову в голову, ще одна — у спину. Після стрілянини зловмисники втекли.

Політолог і юрист Олексій Буряченко раніше висловлював припущення, що до вбивства можуть бути причетні російські спецслужби. На його думку, злочин виконав професійний кілер, який діяв за підтримки групи осіб, а подібний сценарій характерний для операцій, які пов’язують із ФСБ РФ.

25 лютого стало відомо про затримання в Німеччині підозрюваного у вбивстві Портнова. За інформацією іспанських ЗМІ, ним виявився громадянин України.