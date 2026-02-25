В Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Портнова: ним виявився громадянин України, — ЗМІ

У Німеччині затримали підозрюваного в убивстві політика та колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. За даними іспанських ЗМІ, ним виявився громадянин України.

Як йдеться на сайті національної поліції Іспанії, у німецькому місті Хайнсберг було заарештовано ймовірного виконавця вбивства , яке сталося 21 травня 2025 року неподалік освітнього центру в Посуело-де-Аларкон.

За даними слідства, затриманий може бути безпосередньо причетним до стрілянини біля дверей школи. Розслідування встановило, що саме він здійснив постріли, внаслідок яких загинув громадянин України, зазначений у матеріалах як А.П.

Зокрема, операцію із затримання провели агенти Групи вбивств №5 Головного управління поліції Мадрида. Вони вирушили до Німеччини, де спільно зі співробітниками Групи спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) здійснили арешт підозрюваного в Хайнсберзі.

Для проведення обшуку за місцем проживання фігуранта було видано європейський ордер на арешт, а також європейський ордер на проведення розслідувальних дій. Також у матеріалі зауважили, що розслідування триває з метою повного встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників.

Крім того, як зазначає іспанське видання "Antena 3", підозрюваним у вбивсті політика нібито є громадянин України, однак поліція не надавала інформації про його національність.

Вбивство Андрія Портнова: що про це відомо

Нагадаємо, що 21 травня 2025 року в Мадриді застрелили колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича — Андрія Портнова. Як відомо, цей напад стався близько 9:15 ранку біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, куди він приїхав автомобілем. За даними слідства, нападник, який очікував біля воріт школи, відкрив вогонь по Портнову, зокрема, він здійснив кілька пострілів у груди та голову. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Правоохоронці розглядали різні версії злочину, зокрема політичні мотиви, особисту помсту та можливі зв’язки з кримінальними колами.

Згодом, політолог та юрист Олексій Буряченко припустив, що Портнова могли вбити спецслужби РФ для недопущення витоку важливої інформації. На його думку, це вбивство, найімовірніше, скоєно професійним кілером, який діяв не сам, а за підтримки цілої групи.

Також ЗМІ писали, що правоохоронці знайшли на місці інциденту дев'ять гільз, і , за попередніми висновками поліції, кілер діяв із двома спільниками.

Крім того, Фокус писав, що після вбивства Портнова українська сторона одразу запропонувала створити спільну розвідувальну групу, але отримала від Іспанії відмову. Закордонні правоохоронці не відкидають версії, що до події були причетні спецслужби України.