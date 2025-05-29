Іспанія не допускає Україну до розслідування вбивства Портнова: чим він займався, — ЗМІ

В Іспанії застрелили ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. В його оточенні кажуть, що юрист налагодив цілу систему контролю над судовою владою і не втратив цього впливу ані зі зміною влади, ані з початком повномасштабної війни.

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Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", опублікованому 29 травня.

За даними видання, після вбивства українська сторона одразу запропонувала створити спільну розвідувальну групу, але отримала від Іспанії відмову. Закордонні правоохоронці не відкидають версії, що до події були причетні спецслужби України.

Джерела розповіли, що для такої активності окрім факту вбивства українського громадянина можуть бути дві причини:

бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити "чутливу інформацію";

українська влада, зокрема в особі заступника керівника ОП і юриста Олега Татарова, зацікавлена в якомога швидшому розслідуванні й з’ясуванні обставин.

Зазначається, що Іспанія досі відмовляє й у передачі тіла вбитого. Очікується, що це відбудеться на початку наступного тижня. Поки пріоритетна версія українських правоохоронців — це "російський слід".

Чим займався Портнов

У розпал повномасштабної війни Портнов "зник" з України. Як з’ясували журналісти, влітку 20224 року його сім’я переїхала в Іспанію, а вже 21 травня цього року юриста застрелили поблизу школи в передмісті Мадрида.

Усі співрозмовники ЗМІ зійшлися у тому, що увесь цей час Портнов залишався впливовою та активною частиною системи. Повідомляється, що він впливав на процеси у судах і слідчих органах, зокрема в Державному бюро розслідувань.

"Без перебільшень, він був шахістом надвисокого рівня, хрещеним батьком суддівської системи. Жодний інший гравець не здатний був побудувати таку систему та керувати нею настільки майстерно. На це в нього пішли роки, а за влади (президента Володимира — ред.) Зеленського ця система набула мовчазної досконалості", — підкреслив один з колишніх керівників силового блоку, знайомий з юристом.

Розслідувачі пояснили, що судова система, побудована Портновим, трималась на особистій відданості, кар'єрних послугах і точковому контролі над ключовими київськими судами. Після повернення юриста в Україну у 2019 році ця вертикаль адаптувалась, отримавши ще більше впливу та недоторканності за нової влади.

Кілька джерел підтвердили, що ексчиновник мав вплив на Печерський районний суд Києва. Ще двома важливими судами в його системі були Шевченківський районний суд і Київський апеляційний суд. Через останній фільтрувались апеляції у "чутливих кримінальних справах", в тому числі проти топпосадовців чи правоохоронців. Зазначається, що це забезпечували не тільки політичний контроль, але й запобіжник від "небажаних" рішень на вищих рівнях.

"Він такої влади не мав за Януковича, як зараз", — заявив неназваний представник великого бізнесу.

Більшість тих, хто працював з Портновим або мав відношення до судової, силової систем, запевнили ЗМІ, що "суддівську мафію" неможливо приручити чи передати у спадок. Система, яку юрист будував роками, трималася на персональному контролі й точковому впливі.

"Це не питання хабаря чи залякування. Це питання гарантій", — уточнив один із представників органів прокуратури.

За даними видання, 17–18 травня Портнов був в Україні. Чотири джерела підтвердили, що він зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів, в тому числі вищезгаданим Татаровим і керівником ДБР Олексієм Сухачовим. Чого стосувалось обговорення, невідомо.

Нагадаємо, в іспанському виданні El periodico 22 травня з посиланням на джерела інформували, що поліція встановила факт участі у вбивстві "кількох людей". Поліція зібрала на місці злочину 9 гільз, але розтин встановив, що в Андрія Портнова влучили лише тричі.

В El Pais повідомляли, що Портнов перетнув кордон через чотири місяці після початку повномасштабної війни. За кілька місяців до вбивства, як з’ясували журналісти, він звернувся до нотаріусів, щоб переписати на дітей свій особняк за 25 кілометрів від Києва.