Испания не допускает Украину к расследованию убийства Портнова: чем он занимался, — СМИ

В Испании застрелили экс-советника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. В его окружении говорят, что юрист наладил целую систему контроля над судебной властью и не потерял этого влияния ни со сменой власти, ни с началом полномасштабной войны.

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Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 29 мая.

По данным издания, после убийства украинская сторона сразу предложила создать совместную разведывательную группу, но получила от Испании отказ. Зарубежные правоохранители не исключают версии, что к происшествию были причастны спецслужбы Украины.

Источники рассказали, что для такой активности кроме факта убийства украинского гражданина могут быть две причины:

желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать "чувствительную информацию";

украинская власть, в частности в лице заместителя руководителя ОП и юриста Олега Татарова, заинтересована в как можно более быстром расследовании и выяснении обстоятельств.

Отмечается, что Испания до сих пор отказывает и в передаче тела убитого. Ожидается, что это произойдет в начале следующей недели. Пока приоритетная версия украинских правоохранителей — это "российский след".

Чем занимался Портнов

В разгар полномасштабной войны Портнов "исчез" из Украины. Как выяснили журналисты, летом 20224 года его семья переехала в Испанию, а уже 21 мая этого года юриста застрелили вблизи школы в пригороде Мадрида.

Все собеседники СМИ сошлись в том, что все это время Портнов оставался влиятельной и активной частью системы. Сообщается, что он влиял на процессы в судах и следственных органах, в частности в Государственном бюро расследований.

"Без преувеличений, он был шахматистом сверхвысокого уровня, крестным отцом судейской системы. Ни один другой игрок не способен был построить такую систему и управлять ею настолько искусно. На это у него ушли годы, а при власти (президента Владимира — ред.) Зеленского эта система приобрела молчаливое совершенство", — подчеркнул один из бывших руководителей силового блока, знакомый с юристом.

Расследователи объяснили, что судебная система, построенная Портновым, держалась на личной преданности, карьерных услугах и точечном контроле над ключевыми киевскими судами. После возвращения юриста в Украину в 2019 году эта вертикаль адаптировалась, получив еще больше влияния и неприкосновенности при новой власти.

Несколько источников подтвердили, что экс-чиновник имел влияние на Печерский районный суд Киева. Еще двумя важными судами в его системе были Шевченковский районный суд и Киевский апелляционный суд. Через последний фильтровались апелляции по "чувствительным уголовным делам", в том числе против топ-чиновников или правоохранителей. Отмечается, что это обеспечивали не только политический контроль, но и предохранитель от "нежелательных" решений на высших уровнях.

"Он такой власти не имел при Януковиче, как сейчас", — заявил неназванный представитель крупного бизнеса.

Большинство тех, кто работал с Портновым или имел отношение к судебной, силовой системам, заверили СМИ, что "судейскую мафию" невозможно приручить или передать по наследству. Система, которую юрист строил годами, держалась на персональном контроле и точечном влиянии.

"Это не вопрос взятки или запугивания. Это вопрос гарантий", — уточнил один из представителей органов прокуратуры.

По данным издания, 17-18 мая Портнов был в Украине. Четыре источника подтвердили, что он встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в том числе вышеупомянутым Татаровым и руководителем ГБР Алексеем Сухачевым. Чего касалось обсуждение, неизвестно.

Напомним, в испанском издании El periodico 22 мая со ссылкой на источники информировали, что полиция установила факт участия в убийстве "нескольких человек". Полиция собрала на месте преступления 9 гильз, но вскрытие установило, что в Андрея Портнова попали только трижды.

В El Pais сообщали, что Портнов пересек границу через четыре месяца после начала полномасштабной войны. За несколько месяцев до убийства, как выяснили журналисты, он обратился к нотариусам, чтобы переписать на детей свой особняк в 25 километрах от Киева.