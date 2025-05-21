Андрія Портнова вбито в Мадриді: поліція Іспанії з'ясувала, як стріляли в ексрадника Януковича (фото)
В українського ексчиновника Андрія Портнова стріляли кілька разів, коли він збирався сісти в автомобіль. Убивці швидко зникли з місця вбивства в лісосмузі.
Про це повідомила поліція Іспанії в коментарі проєкту "Схеми" Радіо Свобода.
Вбивство сталося в місті Посуело-де-Алларкон. Близько 9:15 ранку правоохоронці отримали повідомлення про людину з вогнепальним пораненням. Андрія Портнова, який лежав на землі, помітив перехожий.
Речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес нарахувала щонайменше три поранення на тілі Портнова.
В екс-радника президента-втікача Віктора Януковича стріляли, коли він збирався сісти в автомобіль.
Кілька людей вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця вбивства в лісосмузі. МВС Іспанії не відповіло на запитання щодо попередніх мотивів убивства або національності нападників.
Газета El Pais пише про можливий "російський слід" у цій справі. Проросійського політика часів Януковича вбивають, щоб змусити людей повірити, що це були українці.
Видання зазначає, що у Портнова четверо дітей. Дві його доньки навчаються в Американській школі в престижному районі Мадрида, де і вбили екс-чиновника.
Очевидці розповіли виданню El Mundo, що кілер, який застрелив Портнова, був одягнений у синій спортивний костюм і мав при собі поясну сумку. Після скоєння злочину спільник міг допомогти йому втекти на мотоциклі.
Інші джерела повідомили, що кілер ховається в районі Каса-де-Кампо, поліція вже почала операцію з його пошуку.
Фокус з'ясовував, чи припиниться вплив Портнова на судову систему України після його вбивства. У Центрі протидії корупції заявляли, що у Портнова були тісні зв'язки із заступником голови ОП Олегом Татаровим.
Джерела Фокуса в СБУ підтвердили факт убивства Портнова. Стрілець міг чекати його біля воріт школи.