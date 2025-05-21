Андрія Портнова вбито в Мадриді: поліція Іспанії з'ясувала, як стріляли в ексрадника Януковича (фото)

В українського ексчиновника Андрія Портнова стріляли кілька разів, коли він збирався сісти в автомобіль. Убивці швидко зникли з місця вбивства в лісосмузі.

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Про це повідомила поліція Іспанії в коментарі проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Вбивство сталося в місті Посуело-де-Алларкон. Близько 9:15 ранку правоохоронці отримали повідомлення про людину з вогнепальним пораненням. Андрія Портнова, який лежав на землі, помітив перехожий.

На тілі Портнова нарахували щонайменше три поранення

Речниця екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарна Фернандес нарахувала щонайменше три поранення на тілі Портнова.

В екс-радника президента-втікача Віктора Януковича стріляли, коли він збирався сісти в автомобіль.

Кілька людей вистрілили Андрію Портнову в спину і в голову

Кілька людей вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця вбивства в лісосмузі. МВС Іспанії не відповіло на запитання щодо попередніх мотивів убивства або національності нападників.

Газета El Pais пише про можливий "російський слід" у цій справі. Проросійського політика часів Януковича вбивають, щоб змусити людей повірити, що це були українці.

Видання зазначає, що у Портнова четверо дітей. Дві його доньки навчаються в Американській школі в престижному районі Мадрида, де і вбили екс-чиновника.

Очевидці розповіли виданню El Mundo, що кілер, який застрелив Портнова, був одягнений у синій спортивний костюм і мав при собі поясну сумку. Після скоєння злочину спільник міг допомогти йому втекти на мотоциклі.

Інші джерела повідомили, що кілер ховається в районі Каса-де-Кампо, поліція вже почала операцію з його пошуку.

Фокус з'ясовував, чи припиниться вплив Портнова на судову систему України після його вбивства. У Центрі протидії корупції заявляли, що у Портнова були тісні зв'язки із заступником голови ОП Олегом Татаровим.

Джерела Фокуса в СБУ підтвердили факт убивства Портнова. Стрілець міг чекати його біля воріт школи.