Андрей Портнов убит в Мадриде: полиция Испании выяснила, как стреляли в экс-советника Януковича (фото)

В украинского экс-чиновника Андрея Портнова стреляли несколько раз, когда он собирался сесть в автомобиль. Убийцы быстро скрылись с места убийства в лесополосе.

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Об этом сообщила полиция Испании в комментарии проекту "Схеми" Радіо Свобода.

Убийство произошло в городе Посуэло-де-Алларкон. Около 9:15 утра правоохранители получили сообщение о человеке с огнестрельным ранением. Лежащего на земле Андрея Портнова заметил прохожий.

На теле Портнова насчитали по меньшей мере три ранения

Спикер экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес насчитала по меньшей мере три ранения на теле Портнова.

В экс-советника беглого президента Виктора Януковича стреляли, когда он собирался сесть в автомобиль.

Несколько человек выстрелили Андрею Портнову в спину и в голову

Несколько человек выстрелили ему в спину и в голову, а затем скрылись с места убийства в лесополосе. МВД Испании не ответило на вопросы о предварительных мотивах убийства или национальности нападавших.

Газета El Pais пишет о возможном "российском следе" в этом деле. Пророссийского политика времен Януковича убивают, чтобы заставить людей поверить, что это были украинцы.

Издание отмечает, что у Портнова четверо детей. Две его дочери учатся в Американской школе в престижном районе Мадрида, где и убили экс-чиновника.

Очевидцы рассказали изданию El Mundo, что застреливший Портнова киллер был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку. После совершения преступления сообщник мог помочь ему скрыться на мотоцикле.

Другие источники сообщили, что киллер прячется в районе Каса-де-Кампо, полиция уже начала операцию по его поиску.

Фокус выяснял, прекратится ли влияние Портнова на судебную систему Украины после его убийства. В Центре противодействия коррупции заявляли, что у Портнова были тесные связи с замглавы ОП Олегом Татаровым.

Источники Фокуса в СБУ подтвердили факт убийства Портнова. Стрелок мог поджидать его у ворот школы.