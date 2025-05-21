Андрей Портнов убит в Мадриде: полиция Испании выяснила, как стреляли в экс-советника Януковича (фото)
В украинского экс-чиновника Андрея Портнова стреляли несколько раз, когда он собирался сесть в автомобиль. Убийцы быстро скрылись с места убийства в лесополосе.
Об этом сообщила полиция Испании в комментарии проекту "Схеми" Радіо Свобода.
Убийство произошло в городе Посуэло-де-Алларкон. Около 9:15 утра правоохранители получили сообщение о человеке с огнестрельным ранением. Лежащего на земле Андрея Портнова заметил прохожий.
Спикер экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарна Фернандес насчитала по меньшей мере три ранения на теле Портнова.
В экс-советника беглого президента Виктора Януковича стреляли, когда он собирался сесть в автомобиль.
Несколько человек выстрелили ему в спину и в голову, а затем скрылись с места убийства в лесополосе. МВД Испании не ответило на вопросы о предварительных мотивах убийства или национальности нападавших.
Газета El Pais пишет о возможном "российском следе" в этом деле. Пророссийского политика времен Януковича убивают, чтобы заставить людей поверить, что это были украинцы.
Издание отмечает, что у Портнова четверо детей. Две его дочери учатся в Американской школе в престижном районе Мадрида, где и убили экс-чиновника.
Очевидцы рассказали изданию El Mundo, что застреливший Портнова киллер был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку. После совершения преступления сообщник мог помочь ему скрыться на мотоцикле.
Другие источники сообщили, что киллер прячется в районе Каса-де-Кампо, полиция уже начала операцию по его поиску.
Фокус выяснял, прекратится ли влияние Портнова на судебную систему Украины после его убийства. В Центре противодействия коррупции заявляли, что у Портнова были тесные связи с замглавы ОП Олегом Татаровым.
Источники Фокуса в СБУ подтвердили факт убийства Портнова. Стрелок мог поджидать его у ворот школы.