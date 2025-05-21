Убийство Портнова в Испании: стоит ли ожидать "очищения" судебной системы Украины

Андрей Портнов годами оставался теневым архитектором украинской судебной системы. Его убийство в Испании 21 мая 2025 года стало громким событием — но исчезло ли вместе с ним и его влияние, разбирался Фокус.

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Андрей Портнов был ключевой фигурой в украинской судебной системе во время президентства Януковича. Его деятельность часто ассоциировалась с манипуляциями судебными процессами и влиянием на судей. В 2021 году Министерство финансов США ввело против него санкции, обвинив в "масштабной коррупции" и установлении "широких связей с судебными и правоохранительными органами Украины через взяточничество".

По данным Центра противодействия коррупции, Портнов имел тесные связи с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, что могло способствовать его влиянию на судебную систему даже после смены власти.

Несмотря на многочисленные журналистские расследования и призывы общественных организаций, Украина долгое время не вводила санкции против Портнова. Только после давления со стороны международного сообщества и общественности, в 2021 году США наложили на него санкции. В июне 2022 года Портнов выехал из Украины через Закарпатскую область.

21 мая 2025 года в Испании был застрелен Андрей Портнов. Он находился в своем автомобиле Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, четыре из которых попали в грудь, а один — в голову.

По словам политического аналитика Алексея Голобуцкого, Андрей Портнов был не просто юристом. Он фактически строил и контролировал ту судебную систему, которую мы сегодня имеем.

"Он знал все: кто, как и сколько получает, кто что решает. Его использовали у власти и предыдущие, и нынешние политики — потому что он мог "решить" любой вопрос. Его роль в системе была настолько глубокой, что даже медиа проигрывали ему суды — например, недавно одно крупное издание вынуждено было выплатить ему компенсацию. Дела, которые касались Портнова, всегда решались быстро и всегда в его пользу. Это хорошо иллюстрирует, насколько больна наша судебная система. Но стоит понимать — Портнов не причина больной системы. Он — ее симптом. И даже после его смерти система не исцелится автоматически", — говорит Фокусу Голобуцкий.

Также судья в отставке, исполнительный директор "Фонда DEJURE" Михаил Жернаков в разговоре с Фокусом отметил, что Портнов был не просто приближенным к старому режиму, но и откровенно пророссийским деятелем с тесными связями с Москвой. Именно Портнов, по словам Жернакова, имел колоссальное влияние на судебную систему, активно противодействовал реформам и стал одним из архитекторов коррумпированной судебной вертикали, которую поддерживал даже после бегства из Украины.

Напомним, источники Фокуса в СБУ подтвердили факт убийства Андрея Портнова в Испании. В СМИ сообщали, что стрелок якобы ждал его у ворот школы и после стрельбы быстро скрылся на мотоцикле.

Также Фокус узнал какая спецслужба стоит за ликвидацией экс-советника Януковича.