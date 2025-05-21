Вбивство Портнова в Іспанії: чи варто очікувати "очищення" судової системи України

Андрій Портнов роками залишався тіньовим архітектором української судової системи. Його вбивство в Іспанії 21 травня 2025 року стало гучною подією — але чи зник разом із ним і його вплив, розбирався Фокус.

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Андрій Портнов був ключовою фігурою в українській судовій системі під час президентства Януковича. Його діяльність часто асоціювалася з маніпуляціями судовими процесами та впливом на суддів. У 2021 році Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції, звинувативши у "масштабній корупції" та встановленні "широких зв'язків із судовими та правоохоронними органами України через хабарництво".

За даними Центру протидії корупції, Портнов мав тісні зв'язки із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, що могло сприяти його впливу на судову систему навіть після зміни влади.

Попри численні журналістські розслідування та заклики громадських організацій, Україна тривалий час не запроваджувала санкції проти Портнова. Лише після тиску з боку міжнародної спільноти та громадськості, у 2021 році США наклали на нього санкції. У червні 2022 року Портнов виїхав з України через Закарпатську область.

21 травня 2025 року в Іспанії було застрелено Андрія Портнова. Він перебував у своєму автомобілі Mercedes, коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і здійснили п’ять пострілів, чотири з яких влучили в груди, а один — у голову.

За словами політичного аналітика Олексія Голобуцького, Андрій Портнов був не просто юристом. Він фактично будував і контролював ту судову систему, яку ми сьогодні маємо.

"Він знав усе: хто, як і скільки отримує, хто що вирішує. Його використовували при владі й попередні, і нинішні політики — бо він міг "вирішити" будь-яке питання. Його роль у системі була настільки глибокою, що навіть медіа програвали йому суди — наприклад, нещодавно одне велике видання змушене було виплатити йому компенсацію. Справи, які стосувалися Портнова, завжди вирішувалися швидко і завжди на його користь. Це добре ілюструє, наскільки хворою є наша судова система. Але варто розуміти — Портнов не причина хворої системи. Він — її симптом. І навіть після його смерті система не зцілиться автоматично", — каже Фокусу Голобуцький.

Також суддя у відставці, виконавчий директор "Фундації DEJURE" Михайло Жернаков у розмові з Фокусом наголосив, що Портнов був не просто наближеним до старого режиму, а й відверто проросійським діячем з тісними зв’язками з Москвою. Саме Портнов, за словами Жернакова, мав колосальний вплив на судову систему, активно протидіяв реформам і став одним із архітекторів корумпованої судової вертикалі, яку підтримував навіть після втечі з України.

Нагадаємо, джерела Фокусу в СБУ підтвердили факт вбивства Андрія Портнова в Іспанії. У ЗМІ повідомляли, що стрілець нібито чекав на нього поблизу воріт школи й після стрілянини швидко зник на мотоциклі.

Також Фокус дізнався, яка спецслужба стоїть за ліквідацією ексрадника Януковича.