Хто застрелив Портнова: "Фокус" дізнався, яка спецслужба стоїть за ліквідацією ексрадника Януковича

Вбивство Андрія Портнова — одіозного політика часів Януковича — породила низку версій: від операції російських спецслужб до зачистки, в якій могли брати участь українські силовики. Фокус з'ясував, хто міг стояти за замовленням.

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Навколо вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова будуються різні версії. Нагадаємо, у середу, 21 травня 2025 року в Іспанії було застрелено колишнього радника та заступника голови адміністрації президента України Віктора Януковича.

Голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин припустив, що за вбивством можуть стояти російські спецслужби, з якими Портнов, за його словами, мав зв'язки. Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на вплив Портнова на судову систему України та зауважив, що його смерть може змінити розстановку сил у цій сфері. Інші політики, зокрема Мар'яна Безугла та Ірина Геращенко, висловилися критично щодо Портнова, нагадуючи про його проросійську позицію та участь у переслідуванні активістів.

Іспанські правоохоронці розглядають кілька версій мотивів вбивства, включаючи політичні причини, можливі фінансові суперечки або зв'язки з організованою злочинністю. Розслідування триває, і офіційні висновки поки не оприлюднено.

А ось колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак виключає версію причетності росіян до вбивства Андрія Портнова.

"Він довго жив у Росії, був із нею пов’язаний. Якби росіяни хотіли його ліквідувати, то простіше було б арештувати його, закрити десь у СІЗО і "прибрати" без зайвого розголосу. Тут цього не було — отже, це точно не росіяни", — каже Фокусу Ступак.

На думку експерта, теоретично, могло бути звичайне пограбування. В Іспанії таке трапляється, особливо за участі мігрантів. Але — чотири постріли в груди й один у голову чітко свідчать: це була цілеспрямована ліквідація, а не випадковий злочин.

"І тепер найцікавіше — хто міг стояти за цим? Особисто я вважаю, що треба дивитися у бік українських силових структур. Ймовірно, за цим можуть стояти хтось із трьох основних правоохоронних органів України. Бо, судячи з обставин, операція виглядала доволі професійно", — вважає Ступак.

Нагадаємо, джерела Фокуса у СБУ підтвердили факт вбивства Андрія Портнова в Іспанії. У ЗМІ повідомляли, що стрілець нібито чекав на нього поблизу воріт школи й після стрілянини швидко зник на мотоциклі.

Андрій Портнов був народним депутатом України V скликання та у квітні 2010 року став заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Фокус зібрав усе, що про нього відомо, в одному матеріалі.