Кто застрелил Портнова: "Фокус" узнал, какая спецслужба стоит за ликвидацией экс-советника Януковича

Убийство Андрея Портнова — одиозного политика времен Януковича — породило ряд версий: от операции российских спецслужб до зачистки, в которой могли участвовать украинские силовики. Фокус выяснил, кто мог стоять за заказом.

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Вокруг убийства бывшего украинского политика Андрея Портнова строятся различные версии. Напомним, в среду, 21 мая 2025 года в Испании был застрелен бывший советник и заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича.

Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин предположил, что за убийством могут стоять российские спецслужбы, с которыми Портнов, по его словам, имел связи. Нардеп Ярослав Железняк обратил внимание на влияние Портнова на судебную систему Украины и отметил, что его смерть может изменить расстановку сил в этой сфере. Другие политики, в частности Марьяна Безуглая и Ирина Геращенко, высказались критически в отношении Портнова, напоминая о его пророссийской позиции и участии в преследовании активистов.

Испанские правоохранители рассматривают несколько версий мотивов убийства, включая политические причины, возможные финансовые споры или связи с организованной преступностью. Расследование продолжается, и официальные выводы пока не обнародованы.

А вот бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак исключает версию причастности россиян к убийству Андрея Портнова.

"Он долго жил в России, был с ней связан. Если бы россияне хотели его ликвидировать, то проще было бы арестовать его, закрыть где-то в СИЗО и "убрать" без лишней огласки. Здесь этого не было — значит, это точно не россияне", — говорит Фокусу Ступак.

По мнению эксперта, теоретически, могло быть обычное ограбление. В Испании такое случается, особенно с участием мигрантов. Но — четыре выстрела в грудь и один в голову четко свидетельствуют: это была целенаправленная ликвидация, а не случайное преступление.

"И теперь самое интересное — кто мог стоять за этим? Лично я считаю, что надо смотреть в сторону украинских силовых структур. Вероятно, за этим могут стоять кто-то из трех основных правоохранительных органов Украины. Потому что, судя по обстоятельствам, операция выглядела довольно профессионально", — считает Ступак.

Напомним, источники Фокуса в СБУ подтвердили факт убийства Андрея Портнова в Испании. В СМИ сообщали, что стрелок якобы ждал его у ворот школы и после стрельбы быстро скрылся на мотоцикле.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V созыва и в апреле 2010 года стал заместителем главы администрации президента Виктора Януковича. Фокус собрал все, что о нем известно, в одном материале.