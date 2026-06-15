У Польщі вбили художника Семена Скрепецького, який малював карикатури на Кадирова та Путіна

У польському місті Бяла-Підляська застрелили росіянина. Там же затримали чоловіка біля білоруського консульства. Деякі білоруські ЗМІ повідомляють, що було вбито Скрепецького.

Вранці 15 червня у польському місті Бяла-Подляська, за 30 км від кордону з Білоруссю, невідомий застрелив 44-річного росіянина, повідомила місцева поліція. Там же хтось намагався проникнути на територію консульства Білорусі і був затриманий, повідомляє NEXTA.

Художника з Росії вбили в Польщі на кордоні з Білоруссю

Вбивство у Бяла-Подляську сталося близько 10:00 на вулиці Королеви Ядвіги біля парковки за торговими павільйонами. Там невідомий вистрілив у чоловіка — 44-річного росіянина. Поліція оголосила розшук підозрюваного.

"За словами свідків, пролунало кілька пострілів, два з яких виявилися смертельними. Ведеться розшук, встановлюються поліцейські блокпости, зупинятимуться різні транспортні засоби, допитуватимуться різні особи і перевірятиметься кожна зачіпка", — заявили в прес-службі поліції.

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Пізніше стало відомо, що загиблий росіянин — це художник Семен Скрепецький.

Справжнє ім'я художника — Роберт Кузовков. Він народився на Алтаї і став відомим завдяки своїм карикатурам.

У 2021 році він переїхав із Росії до Польщі. Деякий час мешкав у таборі для біженців у Бяла-Подляську, а потім залишився в цьому ж місті разом із родиною.

У Європі він брав участь у акціях. Наприклад, 12 червня в Берліні він вийшов на пікет із картиною зі Сталіним і Путіним. А в 2024 році на марші російської опозиції в німецькій столиці він ходив із карикатурою на Навального з бутербродом.

Семен Скрепецький часто влаштовував перформанси Фото: Соцсети

У своїй творчості Скрепецький постійно висміював як владу РФ, так і опозицію. Персонажами його картин ставали Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Рамзан Кадиров та інші політичні діячі Росії. Також він малював Олександра Лукашенка. Художник постійно отримував погрози вбивством з Чечні та Росії.

Білоруські ЗМІ зазначають, що вбивць Скрепецького на місце злочину привіз таксист із Білорусі; згодом йому почали погрожувати пістолетом, він злякався і спробував втекти до білоруського консульства. Саме його й затримала поліція Польщі. Також вони заявляють, що це було "політичне вбивство".

У мерії Бяла-Подляська зазначають, що місто патрулює поліція, а дітей батькам необхідно забирати зі шкіл особисто.

Нагадаємо, раніше з’явилися нові подробиці вбивства Андрія Портнова в передмісті Мадрида.

А в Польщі на вулиці знайшли тіло вбитого українця.