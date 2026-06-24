Депутат польского Сейма призвал "вернуть украинцев в Украину": что о нем известно

Бывший член партии "Право и справедливость" Януш Ковальски, который известен своими антиукраинскими и антимигрантскими настроениями, заявил, что пора запустить программу по выселению украинцев из Польши.

"Пора запустить программу по возвращению украинцев из Польши в Украину. Все они должны вернуться туда. Вы согласны? Оставьте "лайк", — написал Януш Ковальски в соцсетях. Его пост собрал более 26 тысяч "лайков".

Пост Ковальски Фото: Скриншот

Януш Ковальски перестал был членом партии "Право и справедливость" в мае 2026 года из-за коррупционного скандала с компанией Zondacrypto. Журналисты Wirtualna Polska Шимон Ядчак и Каролина Ласота сообщали, что отставка Януша Ковальски из партии "Право и справедливость" (PiS) связана со скандалом вокруг Zondacrypto. Сотрудники криптовалютной биржи признались в интервью WP, что депутат как минимум четыре раза посещал помещения в Катовице, связанные с генеральным директором компании Пшемыславом Кралом. Во время этих встреч якобы активировались глушители, и данные о визитах отправлялись на эстонские серверы компании.

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В ответ на статью Януш Ковальски заявил, что подаст в суд на журналистов WP . "Это не журналистика, а грязная, лживая кампания. Даже сегодня я предлагаю вам пройти проверку на детекторе лжи. Вы ответите за свою ложь в суде", — заявлял Януш Ковальски.

Он также поддерживал Движение за оборону границы (Ruch Obrony Gniewu), которое стоит за организацией "Города гнева". Деятельность движения получила наибольшую огласку прошлым летом, когда его члены решили "защитить" западную границу Польши от наплыва мигрантов из Германии и призывали свергнуть правительство Туска.

А 9 июня Ковальски скандалил с другими депутатами по поводу Украины, требуя проверить польские министерства на "украинизацию". После его заявлений спикер Сейма Влодзимеж Чарзасты назвал его поведение "скандальным": "Это скандал, что вы ищете в правительстве людей украинского и еврейского происхождения, а потом еще и геев. Это скандал. Я безоговорочно осуждаю это", — сказал он.

Польские государственные органы всё более тщательно проверяют причину приезда граждан Украины в Польшу и всё чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR.

23 июня стало известно, что Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.