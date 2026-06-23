Дипломатический кризис набирает обороты: Зеленский пропустит конференцию по восстановлению в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины (URC 2026), которая состоится 25–26 июня в Гданьске. Украину на мероприятии будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом сообщило издание Polsat News со ссылкой на источники, близкие к Министерству иностранных дел Украины.

По данным журналистов, изначально Зеленский планировал посетить конференцию, однако в Гданьск не приедет.

Кроме того, в мероприятии не примет участие президент Польши Кароль Навроцкий. Польскую сторону будет представлять премьер-министр Дональд Туск.

URC 2026 станет пятой конференцией, посвящённой восстановлению и модернизации Украины после войны, и первой, которую примет Польша. Ранее такие встречи проходили в Лугано, Лондоне, Берлине и Риме.

На фоне подготовки к конференции отношения между Киевом и Варшавой обострились. Поводом стал дипломатический конфликт вокруг присвоения одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия в честь "Героев УПА", после чего президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

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Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что официального подтверждения отказа Зеленского от участия в конференции пока не поступало. В то же время он признал, что между Варшавой и Киевом возникла "самая сильная напряженность за многие годы", и призвал к деэскалации в интересах безопасности и экономических интересов обеих стран.

Так, в эфире польского радио RMF FM глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что решение бывших президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко вернуть польские награды является "ненужным политическим шагом".

"Те же руки, которые так легко возвращают награды, до сих пор протягиваются к нам за помощью", — сказал Богуцкий.

В то же время он отметил, что не считает возвращение орденов оскорблением для Польши.

"Я воспринимаю это как возвращение польских орлов в наше гнездо, в Республику Польша", — заявил он.

По словам главы президентской канцелярии, дипломатические каналы между странами продолжают работать, однако контакты и отношения остаются сложными. Он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на украинскую сторону, заявив, что Киев якобы проигнорировал память о жертвах Волынской трагедии и предыдущие договоренности с Варшавой.

Богуцкий также раскритиковал решение назвать одно из подразделений Вооружённых сил Украины в честь "героев УПА".

"Это было плохое решение, скандальное и болезненное для поляков", — заявил он.

Что известно о ситуации с Орденом Белого Орла

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Своё решение он объяснил тем, что в Украине чествуют деятелей УПА, а одно из подразделений Сил обороны получило название в честь "Героев УПА".

Решение Навроцкого вызвало неоднозначную реакцию. Часть польских политиков поддержала этот шаг, тогда как другие назвали его ошибочным. Поддержку польскому президенту также выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ответ ряд украинских чиновников и политиков начали отказываться от польских наград. Среди первых об этом заявили глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига. Впоследствии к ним присоединились и другие украинские деятели.

20 июня стало известно, что от Орденов Белого Орла также отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Они объяснили этот шаг солидарностью с Владимиром Зеленским и украинским народом.

Сам Зеленский заявил, чтовозвращает награду в Польшу, и продемонстрировал процесс отправки ордена по почте.