Дипломатична криза набирає обертів: Зеленський пропустить конференцію з відбудови в Польщі

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в Конференції з відбудови України (URC 2026), яка відбудеться 25–26 червня в Гданську. Україну на заході представлятиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це повідомило видання Polsat News із посиланням на джерела, близькі до Міністерства закордонних справ України.

За даними журналістів, спочатку Зеленський планував відвідати конференцію, однак до Гданська не приїде.

Також участі в заході не братиме президент Польщі Кароль Навроцький. Польську сторону представлятиме прем’єр-міністр Дональд Туск.

URC 2026 стане п’ятою конференцією, присвяченою відбудові та модернізації України після війни, і першою, яку прийматиме Польща. Раніше такі зустрічі проходили в Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

На тлі підготовки до конференції між Києвом і Варшавою загострилися відносини. Приводом став дипломатичний конфлікт навколо присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви на честь “Героїв УПА”, після чого президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

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Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що офіційного підтвердження відмови Зеленського від участі у конференції поки не надходило. Водночас він визнав, що між Варшавою та Києвом виникло “найбільше напруження за багато років” і закликав до деескалації заради безпеки та економічних інтересів обох країн.

Тако в ефірі польського радіо RMF FM глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що рішення колишніх президентів України Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Петра Порошенка повернути польські відзнаки “непотрібним політичним кроком”.

“Ті самі руки, які так легко повертають нагороди, досі простягаються по допомогу до нас”, — сказав Богуцький.

Водночас він зазначив, що не сприймає повернення орденів як образу для Польщі.

“Я сприймаю це як повернення польських орлів до нашого гнізда, до Республіки Польща” — заявив він.

За словами глави президентської канцелярії, дипломатичні канали між країнами продовжують працювати, однак контакти та відносини залишаються складними. Він поклав відповідальність за нинішню ситуацію на українську сторону, заявивши, що Київ нібито проігнорував пам’ять жертв Волинської трагедії та попередні домовленості з Варшавою.

Богуцький також розкритикував рішення назвати один із підрозділів Збройних сил України на честь “героїв УПА”.

“Це було погане рішення, скандальне й болісне для поляків”, — заявив він.

Що відомо про ситуацію з Орденом Білого Орла

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Своє рішення він пояснив тим, що в Україні вшановують діячів УПА, а один із підрозділів Сил оборони отримав назву на честь “Героїв УПА”.

Рішення Навроцького викликало неоднозначну реакцію. Частина польських політиків підтримала цей крок, тоді як інші назвали його помилковим. Підтримку польському президентові також висловив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

У відповідь низка українських посадовців і політиків почали відмовлятися від польських нагород. Серед перших про це заявили керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Згодом до них приєдналися й інші українські діячі.

20 червня стало відомо, що від Орденів Білого Орла також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Вони пояснили цей крок солідарністю з Володимиром Зеленським та українським народом.

Сам Зеленський заявив, що повертає нагороду до Польщі, і продемонстрував процес відправлення ордена поштою.