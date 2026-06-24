Депутат польського Сейму закликав "повернути українців до України": що про нього відомо

Колишній член партії "Право і справедливість" Януш Ковальський, який відомий своїми антиукраїнськими та антимігрантськими настроями, заявив, що настав час запустити програму з виселення українців із Польщі.

"Час запустити програму з повернення українців із Польщі до України. Усі вони мають повернутися туди. Ви згодні? Поставте "лайк", — написав Януш Ковальський у соцмережах. Його допис зібрав понад 26 тисяч "лайків".

Пост Ковальського Фото: Скриншот

Януш Ковальський вийшов із партії "Право і справедливість" у травні 2026 року через корупційний скандал із компанією Zondacrypto. Журналісти Wirtualna Polska Шимон Ядчак і Кароліна Ласота повідомляли, що вихід Януша Ковальського з партії "Право і справедливість" (PiS) пов’язаний зі скандалом навколо Zondacrypto. Співробітники криптовалютної біржі зізналися в інтерв’ю WP, що депутат щонайменше чотири рази відвідував приміщення в Катовіце, пов’язані з генеральним директором компанії Пшемиславом Кралом. Під час цих зустрічей нібито активувалися пристрої для приховування трафіку, і дані про візити надсилалися на естонські сервери компанії.

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У відповідь на статтю Януш Ковальський заявив, що подасть до суду на журналістів WP. "Це не журналістика, а брудна, брехлива кампанія. Навіть сьогодні я пропоную вам пройти перевірку на детекторі брехні. Ви відповісте за свою брехню в суді", — заявив Януш Ковальський.

Він також підтримував Рух на захист кордону (Ruch Obrony Gniewu), який стоїть за організацією "Міста гніву". Діяльність руху набула найбільшого розголосу минулого літа, коли його члени вирішили "захистити" західний кордон Польщі від напливу мігрантів із Німеччини та закликали повалити уряд Туска.

А 9 червня Ковальський вступив у суперечку з іншими депутатами щодо України, вимагаючи перевірити польські міністерства на предмет "українізації". Після його заяв спікер Сейму Влодзімеж Чарзасти назвав його поведінку "скандальною": "Це скандал, що ви шукаєте в уряді людей українського та єврейського походження, а потім ще й геїв. Це скандал. Я беззастережно засуджую це", — сказав він.

Польські державні органи дедалі ретельніше перевіряють причини приїзду громадян України до Польщі та дедалі частіше відмовляють у наданні статусу тимчасового захисту PESEL UKR.

23 червня стало відомо, що Володимир Зеленський не візьме участі в Конференції з відновлення України у Гданську.