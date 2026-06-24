Украинцам в Польше все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты: что произошло

Польские государственные органы всё более тщательно проверяют причину приезда граждан Украины в Польшу и всё чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR.

Эта тенденция уже вызвала беспокойство среди польских работодателей и бизнесменов, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Вместо статуса UKR, дающего право на работу и медицинскую помощь, украинцы всё чаще получают статус NUE. Чиновники объясняют это тем, что люди приезжают не из регионов, где ведутся активные боевые действия, поэтому, по их мнению, они не имеют права на временную защиту.

Предприниматели отметили, что такие случаи не единичны. Более того, ведомства стали тщательнее проверять основания для въезда: действительно ли человек спасается от войны или руководствуется преимущественно экономическими мотивами.

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Эксперты отметили, что с подобными проблемами сталкиваются не только вновь прибывшие, но и те граждане Украины, которые ранее уже имели статус UKR, но утратили его из-за длительного отсутствия в Польше. По возвращении им часто отказывают в восстановлении этого статуса.

Специалисты подчеркнули, что статус UKR имеет решающее значение для украинцев. Ведь он позволяет легально проживать в стране, пользоваться государственной медицинской помощью и устраиваться на работу по упрощенной процедуре.

В то же время эксперты подчеркнули, что граждане Украины, находящиеся в Польше на основании безвизового режима или иного статуса PESEL, всё равно могут быть трудоустроены на упрощённых условиях, однако изменение подхода властей к выдаче PESEL UKR существенно затрудняет эти процессы.

Напомним, 23 июня стало известно, что Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"Фокус" также писал о том, что в Польше был убит художник Семен Скрепецкий, рисовавший карикатуры на Кадырова и Путина.