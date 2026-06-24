Українцям у Польщі все часітше відмовляють у наданні статусу тимчасового захисту: що сталось

Польські держустанови все прискіпливіше перевіряють причину приїзду громадян України до Польщі та все частіше відмовляють у наданні статусу тимчасового захисту PESEL UKR.

Ця тенденція вже викликала занепокоєння серед польських роботодавців та бізнесменів, пише Dziennik Gazeta Prawna.

Замість статусу UKR, який дає право на роботу та медичну допомогу, українці все частіше отримують статус NUE. Чиновники пояснюють це тим, що люди приїжджають не з регіонів, де йдуть активні бойові дії, тому, на їхню думку, вони не мають права на тимчасовий захист.

Підприємці зауважили, що такі випадки не є поодинокими. Більше того, установи почали ретельніше перевіряти підстави для в’їзду: чи справді людина рятується від війни, чи керується переважно економічними мотивами.

Експерти зазначили, що з подібними проблемами стикаються не лише новоприбулі, а й ті громадяни України, які раніше вже мали статус UKR, але втратили його через тривалу відсутність у Польщі. Після повернення їм часто відмовляють у відновленні цього статусу.

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Фахівці підкреслили, що статус UKR є критично важливим для українців. Адже він дозволяє легально проживати в країні, користуватися державною медициною та працевлаштовуватися за спрощеною процедурою.

Водночас екперти наголосили, що громадяни України, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму або іншого статусу PESEL, все одно можуть бути працевлаштовані за спрощеними умовами, проте зміна підходу органів влади до видачі PESEL UKR суттєво ускладнює ці процеси.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що Володимир Зеленський не братиме участі у Конференції з відбудови України у Гданську.

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