"Унизило президента": лишение Зеленского ордена было "неадекватным" решением, — глава МИД Польши

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла было "неадекватным".

Этим шагом Навроцкий унизил президента Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии телеканалу TVN24.

"Наш ответ также был неадекватным, поскольку унизил лично президента Украины", — сказал Сикорский.

По его словам, польский президент мог в ответ переименовать аэропорт в Ясонцах в аэропорт памяти жертв УПА. Однако вместо этого Навроцкий своим поступком "лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, ведущей войну".

В то же время Сикорский подчеркнул, что Зеленский мог пойти по другому пути и выбрать более приемлемое название, а когда получил просьбу солдат, то президенту Украины "следовало бы задуматься: да, УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков".

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"Поэтому, возможно, давайте найдём и подскажем солдатам более подходящее название. Например, возьмём конкретного героя, который сражался против советской оккупации", — пояснил министр.

Он также отметил, что хотел бы узнать, какие аргументы приведет украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Ведь переговоры — это одно, а в итоге получается договор, который в некоторых странах требует даже референдума, а у нас — подписи главы государства", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, что 26 июня ещё четверо польских политиков вернули украинские награды.

Фокус также сообщал, что 19 июня Навроцкий принял решение лишить президента Зеленского ордена "Белого Орла"...