"Принизило президента": забрати орден у Зеленського було "неадекватним" рішенням, — очільник МЗС Польщі

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського було "неадекватним".

Цим кроком Навроцький принизив українського президента, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в коментарі TVN24.

"Наша відповідь також була неадекватною, бо принизила особисто президента України", — сказав Сікорський.

За його словами, польський президент міг у відповідь переназвати аеропорт в Ясьонці на аеропорт жертв УПА. Однак натомість Навроцький своїм вчинком "позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка веде війну".

Водночас Сікорський підкреслив, що Зеленський міг піти іншим шляхом і обрати більш прийнятне найменування, а коли отримав прохання солдатів, то президенту України "слід було задуматися: так, УПА боролася проти радянської влади, але вона також вбивала поляків".

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"Тож, можливо, знайдімо й підкажемо солдатам кращу назву. Наприклад, візьмемо конкретного героя, який боровся проти радянської окупації", — пояснив міністр.

Він також зазначив, що хотів би побачити, які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір про вступ України до Європейського Союзу.

"Адже переговори — це одне, а наприкінці є договір, який у деяких країнах вимагає навіть референдуму, а у нас — підпису глави держави", — наголосив Сікорський.

Нагадаємо, 26 червня ще четверо польських політиків повернули українські нагороди.

Фокус писав про те, що 19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити президента Зеленського ордена "Білого Орла"..