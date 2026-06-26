Скандал з орденом Білого Орла: ще четверо польських політиків повернули українські нагороди
Між Україною та Польщею триває історія зі взаємним поверненням державних нагород після того, як Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
Колишній міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, екс-міністр оборони Маріуш Блащак та Марек Кухцінський, який обіймав посаду спікера Сейму, вирішили повернути українські нагороди. Аналогічне рішення ухвалив і депутат Європарламенту Адам Белан, повідомляє TVN24.
Белан обґрунтував повернення нагороди — ордена "За заслуги" III ступеня — солідарністю з президентом Польщі та "рішучою протидією ганебній політиці української влади". За його словами, це не "суперечить українському народу", але "хороший союз і спільне майбутнє мають ґрунтуватися на взаємній повазі, розумінні та правді".
"Ми маємо й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти Росії, сподіваючись на якнайшвидшу перемогу Києва. Ворог — у Москві", — написав він у Facebook.
Белан отримав нагороду з рук президента Віктора Ющенка у 2008 році.
Депутат Сейму від партії "Право і Справедливість" Рафал Боченек, колишній прес-секретар уряду Польщі, опублікував повідомлення про відмову Рау, Куцхінського та Блащака від українських нагород.
"З поваги до жертв Волинської різанини та на знак лояльності до президента Республіки Польща Кароля Навроцького, а також на знак протесту проти ескалації конфлікту з боку української політичної еліти, ми повертаємо отримані нами українські нагороди", — йдеться у заяві.
Маріуш Блащак у Х особисто пояснив, чому повертає орден "За заслуги", яким його нагородила українська влада:
"Це жест солідарності з усіма родинами, які десятиліттями чекали на можливість належним чином вшанувати пам’ять своїх близьких і досі стикаються з перешкодами. Це вираз протесту проти позиції нинішньої української влади. Водночас це вираз моєї підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який показав, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої держави не підлягають обговоренню. Справжнє примирення може бути побудоване виключно на фундаменті правди та поваги до жертв.".
Блащак отримав цей орден з рук Зеленського у грудні 2022 року.
Колишній міністр закордонних справ Збігнєв Рау отримав орден "За заслуги" I ступеня у грудні 2022 року, а орден "За заслуги" III ступеня було вручено Мареку Кухцінському у 2007 році.
Напередодні про рішення відмовитися від ордена Ярослава Мудрого повідомив також Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість".
Нагадаємо, 19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити президента Зеленського ордена "Білого Орла"..
В Україні від польських орденів спочатку відмовилися голова Офісу президента Кирило Буданов та міністр закордонних справ Андрій Сібіга, а потім — низка інших українських діячів. Крім того, ввечері 20 червня стало відомо, що троє президентів України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — відмовилися від орденів "Білого Орла" на знак солідарності з українцями та Зеленським.