Скандал с орденом Белого Орла: еще четыре польских политика вернули украинские награды

Между Украиной и Польшей продолжается история со взаимным возвращением государственных наград после того, как Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Бывший министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, экс-министр обороны Мариуш Блащак и Марек Кухцинский, который был спикером Сейма, решили вернуть украинские награды. Аналогичное решение принял и депутат Европарламента Адам Белан, сообщает TVN24.

Белан аргументировал возвращение награды, ордена "За заслуги" III степени, солидарностью с президентом Польши и "решительным противодействием позорной политике украинских властей". По его словам, это не "противоречит украинскому народу", но "хороший союз и общее будущее должны основываться на взаимном уважении, понимании и правде".

"Мы должны продолжать поддерживать Украину в борьбе против России, надеясь на скорейшую победу Киева. Враг в Москве", — написал он в Facebook.

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Белан получил награду из рук президента Виктора Ющенко в 2008 году.

Депутат Сейма от партии "Право и Справедливость" Рафал Боченек, бывший пресс-секретарь правительства Польши, опубликовал сообщение об отказе от украинских наград Рау, Куцхинским и Блащаком.

Фото: X (Twitter)

"Из уважения к жертвам Волынской резни и верности президенту Республики Польша Каролю Навроцкому, а также в знак протеста против эскалации конфликта украинской политической элитой, мы возвращаем полученные нами украинские награды", — говорится в заявлении.

Мариуш Блащак в Х лично объясил, почему возвращает орден "За заслуги", которым его наградили украинские власти:

"Это жест солидарности со всеми семьями, которые десятилетиями ждали возможности должным образом почтить память своих близких и до сих пор сталкиваются с препятствиями. Это выражение протеста против позиции нынешних украинских властей. В то же время это выражение моей поддержки позиции президента Кароля Навроцкого, который показал, что память о польских жертвах и достоинство нашего государства не подлежат обсуждению. Истинное примирение может быть построено исключительно на фундаменте правды и уважения к жертвам.".

Блащак получил этот орден из рук Зеленского в декабре 2022 года.

Бывший министр иностранных дел Збигнев Рау получил орден "За заслуги" I степени в декабре 2022 года, а орден "За заслуги" III степени был вручен Мареку Кухцинскому в 2007 году.

Накануне о решении отказаться от ордена Ярослава Мудрого сообщил и Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость".

Напомним, 19 июня Навроцкий принял решение отозвать орден "Белого Орла" у президента Зеленского..

В Украине от польских орденов сначала отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава МИД Андрей Сибига, а затем ряд других украинских деятелей. Кроме того, вечером 20 июня стало известно, что трое президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — отказались от орденов "Белого Орла" в знак солидарности с украинцами и Зеленским.