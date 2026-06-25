Качиньский собрался вернуть Украине свой орден Ярослава Мудрого II степени

Глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский намерен вернуть Украине орден Ярослава Мудрого II степени.

Такое решение он принял в ответ на действия президента Кароля Навроцкого, который лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это заявление прозвучало в эфире радио RMF24.

"Я также верну свой орден, потому что у меня достаточно высокий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, который является высшим, но не первой степени, потому что я не президент. У меня есть орден второй степени. Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинской элите. С другой стороны, это акт лояльности нашему президенту; такие акты сегодня необходимы", — сказал он.

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На вопрос о том, станет ли это еще одним элементом эскалации, Качиньский ответил:

"Конфликт быстро обостряется с другой стороны. Я все больше убеждаюсь, что это очень вредный, очень опасный маневр, но я не буду вдаваться в подробности".

Он уверен, что Польша должна начать блокировать открытие ЕС дальнейших переговорных кластеров между Европейским союзом и Украиной о вступлении. При этом Качиньский подчеркнул, что это — его личное мнение, а не позиция партии.

Орден князя Ярослава Мудрого — одна из наивысших наград Украины, которой отмечаются граждане страны и иностранцы за заслуги перед украинским государством.

Качиньский получил этот орден из рук Владимира Зеленского в июне 2022 года, когда был с визитом в Киеве. Тогда же аналогичную награду вручили и тогдашнему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

Последний заявил, что не будет возвращать свой орден.

Скандал вокруг ордена Белого Орла: детали

19 июня Навроцкий принял решение отозвать орден "Белого Орла" у президента Зеленского. В 12-минутном выступлении политик пояснил, что принял такое решение из-за того, что украинцы чтят УПА и даже назвали отряд спецназа в честь этого воинского подразделения.

Польские политики разделились, анализируя действия Навроцкого. Одни его поддерживают, а другие считают решение ошибочным. Однозначную поддержку Варшаве выразил экс-президент РФ и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.

Между тем в Украине от польских орденов сначала отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава МИД Андрей Сибига, а затем ряд других украинских деятелей. Кроме того, вечером 20 июня стало известно, что трое президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — отказались от орденов "Белого Орла" в знак солидарности с украинцами и Зеленским.

Зеленский сообщил, что возвращает орден в Польшу, и показал, как упаковывает награду для отправки через "Новую почту".

Позже Навроцкий подтвердил получение "посылки" и рассказал, что будет с орденом.

22 июня стало известно, что вице-маршал Сената Польши Михал Каминский отказался от государственных наград Украины, полученных из рук президента Виктора Ющенко.