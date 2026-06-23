Орден Белого Орла, который президент Польши потребовал вернуть, прибыл по назначению через "Новую Почту". Его передадут на хранение в Канцелярию президента.

"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", — заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич в интервью Polsat News.

Он пояснил, что награда останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши. Удостоверение к ордену утратит силу, а саму награду вместе с документом передадут в Управление наград и номинаций. Эта конкретная награда больше никому не будет вручена.

Кроме того, пресс-секретарь польского лидера выразил уверенность в том, что ситуация вокруг ордена не приведет к дальнейшему обострению отношений между Варшавой и Киевом.

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"К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира", — цитирует издание Лешкевича.

На вопрос, "подходящий ли это момент для такой ссоры", Лешкевич ответил, что "этот вопрос следует задать президенту Владимиру Зеленскому, который спровоцировал этот кризис и теперь стал заложником этой политической ситуации".

Пресс-секретарь президента заявил, что президент Навроцкий был готов к диалогу с украинской стороной, прежде чем принять окончательное решение об отмене ордена, но переговоры так и не состоялись.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" — высшей и старейшей государственной награды страны, которая вручается за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед государством. В Варшаве объяснили это решение названием одного из украинских подразделений в честь героев УПА, что возмутило представителей Польши, учитывая историческое прошлое. Отметим, что вслед за Зеленским от награды отказались ещё три президента Украины. Награду отправили в Польшу "Новой почтой".

Впоследствии в Польше объяснили, почему не лишили Шредера и Муссолини орденов.