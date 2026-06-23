У Навроцького повідомили, що отримали Орден Білого Орла від Зеленського: що з ним зроблять

Орден Білого Орла, який президент Польщі вимагав повернути, прибув до місця призначення Новою Поштою. Його передадуть на зберігання до Канцелярії президента.

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", – заявив речник польського президента Рафал Лешкевич в інтерв'ю Polsat News.

Він пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі. Посвідчення до ордена втратить чинність, а саму нагороду разом із документом передадуть до Управління нагород і номінацій. Ця конкретна нагорода більше нікому не буде вручена.

Ще речник польского лідера висловив переконання, що ситуація навколо ордена не призведе до подальшого загострення відносин між Варшавою та Києвом.

"До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу", — цитує видання Лешкевича.

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На запитання, чи "це слушний момент для такої сварки", Лешкевич відповів, що "це питання слід поставити президенту Володимиру Зеленському, який спричинив цю кризу і тепер став заручником цієї політичної ситуації".

Речник президента заявив, що президент Навроцький був відкритий до діалогу з українською стороною, перш ніж приймати остаточне рішення про скасування ордену, але спілкування так і не відбулось.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої та найстарішої державної нагороди країни, яку вручають за видатні цивільні та військові заслуги перед державою. У Варшаві пояснили це рішення найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА, що обурило представників Польщі, озираючись на історичне минуле. Зазначимо, що слідом за Зеленським від нагороди відмовились ще три президента України. Нагороду відправили до Польщі Новою поштою.

Згодом у Польщі пояснили, чому не забрали орден в Шредера та Муссоліні.