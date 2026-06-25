Качинський вирішив повернути Україні свій орден Ярослава Мудрого II ступеня

Голова партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський має намір повернути Україні орден Ярослава Мудрого II ступеня.

Таке рішення він ухвалив у відповідь на дії президента Кароля Навроцького, який позбавив українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Ця заява пролунала в ефірі радіо RMF24.

"Я також поверну свій орден, оскільки маю досить високий ранг. Орден князя Ярослава Мудрого, який є найвищим, але не першого ступеня, оскільки я не президент. У мене є орден другого ступеня. Це буде вираженням мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до української еліти. З іншого боку, це акт лояльності до нашого президента; такі акти сьогодні необхідні", — сказав він.

На запитання про те, чи стане це ще одним елементом ескалації, Качинський відповів:

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"Конфлікт швидко загострюється з іншого боку. Я дедалі більше переконуюся, що це дуже шкідливий, дуже небезпечний маневр, але я не буду вдаватися в подробиці".

Він переконаний, що Польща має почати блокувати відкриття ЄС нових переговорних кластерів між Європейським Союзом та Україною щодо вступу. При цьому Качинський наголосив, що це — його особиста думка, а не позиція партії.

Орден князя Ярослава Мудрого — одна з найвищих нагород України, якою відзначають громадян країни та іноземців за заслуги перед українською державою.

Качинський отримав цей орден з рук Володимира Зеленського у червні 2022 року, коли перебував з візитом у Києві. Тоді ж аналогічну нагороду вручили й тодішньому прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому.

Останній заявив, що не повертатиме свій орден.

Скандал навколо ордена Білого Орла: подробиці

19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити президента Зеленського ордена "Білого Орла ". У 12-хвилинному виступі політик пояснив, що прийняв таке рішення через те, що українці шанують УПА і навіть назвали загін спецназу на честь цього військового підрозділу.

Польські політики розділилися в оцінці дій Навроцького. Одні його підтримують, а інші вважають це рішення помилковим. Однозначну підтримку Варшаві висловив екс-президент РФ і заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Тим часом в Україні від польських орденів спочатку відмовилися голова Офісу президента Кирило Буданов і міністр закордонних справ Андрій Сібіга, а потім — низка інших українських діячів. Крім того, ввечері 20 червня стало відомо, що троє президентів України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко — відмовилися від орденів "Білого Орла" на знак солідарності з українцями та Зеленським.

Зеленський повідомив, що повертає орден до Польщі, і показав, як пакує нагороду для відправлення через "Нову пошту".

Пізніше Навроцький підтвердив отримання "посилки" та розповів, що буде з орденом.

22 червня стало відомо, що віце-маршал Сенату Польщі Міхал Камінський відмовився від державних нагород України, отриманих з рук президента Віктора Ющенка.