МіГів не буде: Польща відмовила Україні у винищувачах через небажання ділитися технологіями дронів

Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, бо Київ відмовився ділитися технологіями виробництва дронів.

Україна нібито відмовилася від пропозиції отримати винищувачі, передавши натомість дані щодо технологій безпілотників, що пропонували у Польщі. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Polsat News.

"Я запропонував партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони… Для України немає МіГів, бо немає дронів", — розповів Косіняк-Камиш, коли його запитали про військову співпрацю між країнами.

Польський міністр оборони також додав, що Київ спершу нібито погодився на таку угоду. Проте згодом відмовився ділитися технологіями дронів.

"Українці спочатку погодилися, але не виконали домовленості, тому для України немає МіГів, бо немає дронів чи дронових можливостей для Польщі", — пояснив посадовець.

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Видання пише, що йшлося про майбутнє так званої "армади дронів", яку раніше анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Цей проєкт мав бути реалізований у межах польсько-української співпраці, але останні суперечки у відносинах між Києвом і Варшавою поставили цю ініціативу під сумнів.

Попри таку заяву, Косіняк-Камиш визнав той факт, що в України є великі можливості у сфері виробництва безпілотників.

"Вони справді дуже в цьому вправні. А вони погодилися на це, а потім відмовилися від цих домовленостей", — додав міністр.

Він також зазначив, що чинна верхівка влади у Польщі зараз суворіше відстоює свої національні інтереси у відносинах з Україною.

Нагадаємо, раніше видання Wiadomości повідомляло, що у Польщі затримали українця, який нібито погрожував Навроцькому.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в коментарі TVN24 раніше заявляв, що забрати орден у Володимира Зеленського було "неадекватним" рішенням.