МиГов не будет: Польша отказала Украине в поставке истребителей из-за нежелания делиться технологиями беспилотников

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства дронов.

Украина якобы отказалась от предложения получить истребители, предоставив вместо этого данные о технологиях беспилотников, которые предлагали в Польше. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.

"Я предложил партнерский подход. МиГи в обмен на дроны… Для Украины нет МиГов, потому что нет дронов", — рассказал Косиняк-Камыш, когда его спросили о военном сотрудничестве между странами.

Польский министр обороны также добавил, что Киев сначала якобы согласился на такую сделку. Однако впоследствии отказался делиться технологиями беспилотников.

"Украинцы сначала согласились, но не выполнили договоренности, поэтому для Украины нет МиГов, так как нет дронов или возможностей для использования дронов в интересах Польши", — пояснил чиновник.

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Издание пишет, что речь шла о будущем так называемой "армады дронов", которую ранее анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Этот проект должен был быть реализован в рамках польско-украинского сотрудничества, но последние разногласия в отношениях между Киевом и Варшавой поставили эту инициативу под сомнение.

Несмотря на такое заявление, Косиняк-Камыш признал, что у Украины есть большие возможности в сфере производства беспилотников.

"Они действительно очень искусно этим занимаются. А они сначала согласились на это, а потом отказались от этих договоренностей", — добавил министр.

Он также отметил, что нынешнее руководство Польши в настоящее время более решительно отстаивает свои национальные интересы в отношениях с Украиной.

Напомним, ранее издание "Wiadomości" сообщало, что в Польше задержали украинца, который якобы угрожал Навроцкому.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии телеканалу TVN24 ранее заявлял, что лишение Владимира Зеленского ордена было "неадекватным" решением.