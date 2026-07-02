Схоже на риторику РФ: у Навроцького назвали західні регіони України "Східною Малопольщею", — ЗМІ

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького західні області України назвали "Східною Малопольщею" — терміном, який використовувався у Польщі в міжвоєнний період щодо українських земель.

Як повідомляє Rzeczpospolita, резонансна заява пролунала від керівника Канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького під час дискусії навколо ухваленого в Україні закону про Національний пантеон.

Польський чиновник розкритикував рішення Києва щодо вшанування діячів визвольного руху та заявив, що героїзація Степана Бандери й УПА нібито суперечить "західним цінностям". При цьому у своїй заяві він використав формулювання "Східна Малопольща" щодо територій сучасної Західної України.

"Це внутрішнє законодавство України, і вона має повне право самостійно ухвалювати такі рішення. Однак питання полягає в тому, чи є вони правильними. На мою думку, а також на думку президента Кароля Навроцького і, переконаний, більшості поляків, прославляння Бандери та людей, відповідальних за злочини на Волині й у так званій Східній Малопольщі, не веде ані до західного світу, ані до спільних європейських чи трансатлантичних цінностей", — цитує політика видання.

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Загалом, термін "Східна Малопольща" офіційно використовувався польською владою у міжвоєнний період 1918–1939 років для позначення українських земель у складі Другої Речі Посполитої. Тоді польська адміністрація фактично витісняла назви "Західна Україна" та "Східна Галичина" з офіційного вжитку.

Також Богуцький заявив, що Польща "ніколи не погодиться" на прославляння Бандери, а останні рішення України у сфері історичної пам’яті назвав "конфронтаційними".

"Польща та президент Республіки Польща ніколи з цим не погодяться, адже, як він наголошував, "ми своїх не залишаємо". Голоси жертв Волинської трагедії досі звучать, і їх неможливо заглушити голосами прихильників Бандери", — заявив Збігнєв Богуцький.

Крім того, на цю новину відреагував журналіст Андрій Смолій на своїй сторінці у Telegram і, на його думку, подібна риторика Пльщі нагадує російські наративи про "Новоросію", які Кремль використовував для обґрунтування претензій на українські території.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр та очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив про можливе блокування вступу України до Євросоюзу через суперечки навколо історичної пам’яті. За його словами, Варшава не підтримає євроінтеграцію Києва, якщо Україна й надалі вшановуватиме діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандеру.

Також Фокус писав, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ССО назви "Героїв УПА". Загалом, рішення політика викликало резонанс як в Україні, так і в самій Польщі, а також отримало схвальну реакцію з боку Кремля.