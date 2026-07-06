Главу канцелярии Навроцкого внесли в базу "Миротворец": что стало причиной

Главу канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу данных сайта "Миротворец". Причиной стали его высказывания о западных областях Украины, которые он назвал "Восточной Малопольшей" в ходе комментария по поводу Волынской трагедии и чествования Степана Бандеры и УПА.

Как сообщается на сайте центра "Миротворец", действия польского чиновника были расценены как "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также "манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти поляков к украинцам". Кроме того, в базе его назвали "антиукраинским пропагандистом".

В публикации отмечается, что Збигнев Богуцкий родился 26 января 1980 года, а с 2025 года занимает должность главы канцелярии президента Польши. Ранее, в 2020–2023 годах, он был воеводой Западнопоморского воеводства.

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Скандал разразился после заявления Богуцкого, которое распространило польское агентство PAP. Комментируя вопрос о Волынской трагедии и отношении к фигуре Степана Бандеры, глава канцелярии президента Польши заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, "прославление Бандеры и его последователей" не соответствует европейским и трансатлантическим ценностям. При этом он использовал формулировку "Восточная Малопольша" в отношении западных регионов Украины.

Главу канцелярии президента Польши внесли в "Миротворец" из-за заявления о "Восточной Малопольше" Фото: Скриншот

Отмечается, что термин "Восточная Малопольша" использовался в межвоенный период 1918–1939 годов, когда часть современных западноукраинских территорий входила в состав Польши. Тогда так официально называли территории Львовского, Тернопольского и Станиславовского воеводств. В то же время в Украине этот термин часто воспринимается как исторически и политически чувствительный из-за ассоциаций с польским контролем над западноукраинскими землями в прошлом.

В "Миротворце" также заявили, что просят правоохранительные органы расценивать эту публикацию как сообщение о "сознательных действиях, направленных против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Напомним, что вечером 5 июля пользователи Google Maps заметили массовое переименование известных объектов в Варшаве на оскорбительные и политически провокационные названия. Среди них были "Парк Бандеры", "Музей восстания Третьего рейха" и "Могила известного солдата СС". Часть измененных названий впоследствии удалили, однако до сих пор неизвестно, кто стоит за этим инцидентом.

Также Фокус писал , что вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. В частности, его страна не согласится на это, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА.