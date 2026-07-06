Главу канцелярії Навроцького внесли до бази "Миротворець": що стало причиною

Главу канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту "Миротворець". Причиною стали його висловлювання про західні області України, які він назвав "Східною Малопольщею" під час коментаря щодо теми Волинської трагедії та вшанування Степана Бандери й УПА.

Як йдеться на сайті центру "Миротворець", дії польського посадовця розцінили як "посягання на суверенітет і територіальну цілісність України", "участь в актах гуманітарної агресії проти України", а також "маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою розпалювання ненависті поляків до українців". Крім того, у базі його назвали "антиукраїнським пропагандистом".

У публікації зазначається, що Збіґнєв Богуцький народився 26 січня 1980 року, а з 2025 року обіймає посаду керівника канцелярії президента Польщі. Раніше, у 2020–2023 роках, він був воєводою Західнопоморського воєводства.

Скандал виник після заяви Богуцького, яку поширило польське агентство PAP. Коментуючи питання Волинської трагедії та ставлення до постаті Степана Бандери, глава канцелярії президента Польщі заявив, що, на думку польської влади та значної частини суспільства, "прославлення Бандери та його послідовників" не відповідає європейським і трансатлантичним цінностям. При цьому він використав формулювання "Східна Малопольща" щодо західних регіонів України.

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Главу канцелярії президента Польщі внесли до "Миротворця" через заяву про "Східну Малопольщу" Фото: Скриншот

Зазначається, що термін "Східна Малопольща" використовувався у міжвоєнний період 1918–1939 років, коли частина сучасних західноукраїнських територій входила до складу Польщі. Тоді так офіційно називали території Львівського, Тернопільського та Станіславівського воєводств. Водночас в Україні цей термін часто сприймається як історично та політично чутливий через асоціації з польським контролем над західноукраїнськими землями у минулому.

У "Миротворці" також заявили, що просять правоохоронні органи розглядати цю публікацію як повідомлення про "усвідомлені дії проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Нагадаємо, що ввечері 5 липня користувачі Google Maps помітили масове перейменування відомих об’єктів у Варшаві на образливі та політично провокативні назви. Серед них були "Парк Бандери", "Музей повстання Третього рейху" та "Могила відомого солдата СС". Частину змінених назв згодом видалили, однак досі невідомо, хто стоїть за інцидентом.

Також Фокус писав, що віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висунув попередження Києву про те, що Варшава буде блокувати вступ України до Євросоюзу. Зокрема, на це його країна не погодиться, якщо Київ не припинить вшановувати діячів ОУН та УПА.