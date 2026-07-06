"Парк Бандери" та "Музей Третього рейху": невідомі перейменували пам'ятки Варшави в Google Maps

Десятки відомих об'єктів Варшави загадковим чином змінили назви у Google Maps. Зокрема, користувачі сервісу побачили замість офіційних назв образливі й політично провокативні написи, зокрема "Парк Бандери", "Музей повстання Третього рейху" та "Могилу відомого солдата СС".

Як пише опозиційне білоруське видання NEXTA Live, увечері 5 липня користувачі Google Maps помітили масове перейменування популярних локацій польської столиці. Про аналогічний інцидент також повідомило польське видання Radio ZET. Наразі частину змінених назв уже видалили, однак досі невідомо, хто стоїть за цими діями.

За інформацією видань, зміни торкнулися десятків туристичних пам'яток, державних установ і популярних міських об'єктів. Серед найрезонансніших назв, які тимчасово з'явилися на карті, були "Парк Бандери", "Музей повстання Третього рейху", а також низка інших образливих і нецензурних написів.

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У Google Maps стався загадковий збій: відомі пам'ятки Варшави отримали скандальні назви Фото: NEXTA У Google Maps стався загадковий збій: відомі пам'ятки Варшави отримали скандальні назви Фото: NEXTA

Окрім цього, Могила Невідомого солдата на деякий час стала "Могилою відомого солдата СС", а Президентський палац був перейменований на "Палац футбольних хуліганів". Зміни також зачепили Науковий центр "Коперник", стадіон "Легія Варшава", торговельний центр "Золоті Тераси" та художню галерею "Захента", яка отримала провокативну назву із закликом залишити Польщу.

Radio ZET також повідомляє, що користувачі могли побачити такі назви, як "Палац кіболів" і "Бюро безпеки кіболів". Частину цих змін видалили вже до ранку понеділка, однак деякі ще певний час залишалися доступними в сервісі.

Наразі невідомо, хто саме вніс ці зміни. За однією з версій, причиною міг стати збій у системі модерації Google Maps, яким скористалися невідомі особи.

Водночас ситуація викликала чимало запитань, адже Google стверджує, що будь-які запропоновані користувачами зміни проходять перевірку перед тим, як з'явитися на карті. Саме тому поява великої кількості образливих і провокативних назв одночасно здивувала як користувачів, так і експертів.

Крім того, журналіст Defence24 Міхал Стела назвав те, що сталося, "ударом по історичній пам'яті та жертвам Смоленської катастрофи". Своєю чергою його колега Якуб Віх публічно поставив питання, як могло статися, що назви настільки важливих державних об'єктів можна було безперешкодно змінити в Google Maps.

Наразі польський підрозділ Google поки що не прокоментував інцидент. Також Radio ZET звернулося за роз'ясненнями до Міністерства цифровізації Польщі, однак на момент публікації відповіді відомство ще не надало.

Нагадаємо, що керівник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький під час дискусії навколо ухваленого в Україні закону про Національний пантеон, назвав західні області України назвали "Східною Малопольщею". Варто зауважити, що цей термін використовувався у Польщі в міжвоєнний період щодо українських земель.

Також Фокус писав, що віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висунув попередження Києву про те, що Варшава буде блокувати вступ України до Євросоюзу. Зокрема, на це його країна не погодиться, якщо Київ не припинить вшановувати діячів ОУН та УПА.